Stellantis annuncia modifiche alla propria struttura organizzativa in Sud America

Dal 1° dicembre Stellantis avrà una nuova struttura organizzativa per Brasile e America del Sud. Con gli annunci, il gruppo automobilistico mira ad accelerare lo sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibile e accessibile, rafforzare la posizione dei suoi marchi, inoltre a generare maggiore dinamismo operativo e qualità dei prodotti e dei servizi offerti ai clienti.

Importanti novità all’organigramma di Stellantis in Brasile e Sud America

Herlander Zola assumerà quindi la nuova posizione di Senior Vice President delle Operazioni Commerciali di Stellantis Brasil e dei veicoli commerciali leggeri (LCV) per il Sud America, responsabile della commercializzazione dei marchi Fiat, Abarth, Jeep, Ram, Peugeot e Citroën. In questo nuovo assetto anche l’area delle operazioni commerciali vedrà alcune modifiche. Riporteranno a Herlander Zola i nuovi responsabili commerciali dei marchi Stellantis in Brasile: André Montalvão, responsabile delle operazioni commerciali Fiat e Abarth, Ricardo Gouveia, responsabile delle operazioni commerciali Jeep, Gustavo Azambuja, responsabile delle operazioni commerciali Peugeot e Citroën, Raquel Ribeiro manterrà la responsabilità delle operazioni commerciali di Ram, Fabio Meira, aggiunge alla sua attuale responsabilità di Vendita Diretta la gestione dei veicoli commerciali leggeri (LCV) Stellantis in Sud America

Alexandre Aquino diventa il nuovo responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America, mentre Hugo Domingues assumerà la responsabilità del marchio Jeep per la regione. Juliano Machado guiderà il marchio Ram nel continente sudamericano. Frederico Fialho assumerà la responsabilità dell’area Programma Stellantis e Pianificazione Prodotto per il Sud America, mentre Breno Kamei, finora responsabile di quest’area, sarà il nuovo responsabile globale dei prodotti a marchio Jeep.

Alexandre Aquino, Hugo Domingues, Juliano Machado e Frederico Fialho riporteranno direttamente ad Emanuele Cappellano. Erica Schwambach sarà la nuova persona responsabile dell’area Business Development e Sinergie di Stellantis per il Sud America, riportando a Juliano Almeida, Senior Vice President of Purchasing & Supply Chain di Stellantis per il Sud America, che sostituirà Fabiano Augusto, che sarà responsabile dell’area globale Performance & Governance del marchio Jeep.

“Con questa nuova struttura andremo avanti con guadagni in efficienza e qualità. Rafforzeremo la presenza dei nostri marchi ed espanderemo la nostra leadership in tutti i mercati della regione”, afferma Emanuele Cappellano, Presidente di Stellantis per il Sud America.