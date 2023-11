Ferrari inaugura al Museo di Maranello la nuova mostra Roaring 50

Maranello, con il suo prestigioso marchio Ferrari, invita tutti gli appassionati a fare un viaggio emozionante nel tempo. Il Museo Ferrari di Maranello ha inaugurato una mostra esclusiva intitolata “Roaring 50”, che celebra la storica era dell’Aeroautodromo di Modena, attivo dal 1950 al 1976.

Questo periodo è stato testimone di una passione bruciante per il motorsport, e Modena ha sempre rappresentato un punto di riferimento fondamentale per piloti, artisti, attori e aristocratici, affascinati dall’unicità delle vetture e dall’adrenalina pura sprigionata dai capolavori della Motor Valley.

Ferrari: il brand dedicata una mostra all’Aeroautodromo di Modena

L’Aeroautodromo di Modena, inaugurato il 7 maggio 1950, è stato il fulcro delle attività sportive e di collaudo delle case automobilistiche della regione. Situato tra Via Emilia e Strada Formigina, il circuito ha ospitato un’ampia varietà di eventi sportivi e di club, giocando un ruolo cruciale nella messa a punto delle auto per competizioni di rilievo come i Gran Premi, la Mille Miglia e la Targa Florio. Il sito non solo ha attirato appassionati di motorsport e guida veloce, ma è stato anche un centro di attività aviatoria.

La mostra “Roaring 50” offre un tuffo nel passato attraverso immagini straordinarie e video d’archivio inediti, narrando la storia del circuito modenese, soprannominato “la piccola Indianapolis” per la sua importanza internazionale. Questo tracciato è stato un punto di incontro per piloti, personalità dell’epoca e i marchi automobilistici più celebri.

I visitatori del Museo Ferrari di Maranello avranno l’opportunità unica di ammirare due icone Ferrari: la 166 MM del 1948 e la 315 S del 1957. Queste vetture, messe alla prova sul circuito di Modena prima di competizioni leggendarie, rappresentano la storia viva del brand di Maranello.

Il museo invita inoltre i residenti locali a condividere memorie e materiale foto-video dell’epoca per preservare e raccontare alle nuove generazioni questo pezzo storico della città, ora trasformato in un grande parco pubblico dedicato a Enzo Ferrari. Chi desidera partecipare può inviare i propri materiali al seguente indirizzo e-mail: museiferrari@ferrari.com.

La mostra “Roaring 50” sarà aperta al pubblico fino ad aprile 2024, offrendo un’esperienza indimenticabile per gli appassionati e i nostalgici del motorsport e della storia di Modena.