Alfa Romeo: B-SUV, nuova Stelvio, E-SUV e nuova Tonale: ecco cosa sappiamo

Alfa Romeo nei prossimi anni avrà una gamma composta da quattro SUV. Si comincerà nel 2024 con un nuovo B-SUV il cui nome deve ancora essere confermato ufficialmente che vedremo nel corso del primo trimestre del 2024. La sua commercializzazione dovrebbe iniziare ad aprile. L’auto, il nome sarà rivelato nelle prossime settimane, nascerà su piattaforma CMP e sarà prodotta a Tychy in Polonia insieme a Jeep Avenger e Fiat 600. Questa sarà la prima auto del Biscione ad avere una versione a zero emissioni.

Alfa Romeo nei prossimi anni avrà ben 4 SUV nella sua gamma: ecco nel dettaglio i modelli per cui si potrà optare

A seguire nel 2026 sarà la volta della nuova Alfa Romeo Stelvio, seconda generazione del celebre SUV di segmento D primo SUV nella storia della casa milanese. Di questa vettura sappiamo che sarà solo elettrica che nascerà su piattaforma STLA Large e che avrà uno stile ancora più sportivo e aerodinamico. Nel 2028 dovrebbe essere la volta anche di un nuovo E-SUV futura top di gamma della casa del Biscione. Si tratterà di un modello lungo 5 metri con tre file di sedili pensato per fare bene in mercati importanti come Stati Uniti e Cina. La vettura userà una versione allungata della piattaforma STLA Large.

Sempre in quella data o al massimo nel corso dell’anno successivo potrebbe arrivare anche la seconda generazione di Tonale che sarà solo elettrica al 100 per cento. con questi quattro SUV Alfa Romeo pensa di avere le carte in regola per fare bene a livello globale conquistando una fetta importante del segmento premium del mercato auto dove i SUV continuano ad essere il modello più popolare di tutti.