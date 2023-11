Jeep Avenger: è la migliore City Car nel The Best of Moto 2023

Moto.pl è uno dei principali portali automobilistici in Polonia, appartenente al gruppo Gazeta.pl. La sua redazione organizza da sei anni il plebiscito “The Best of Moto”, un evento senza precedenti nel Paese per forma e portata. La redazione di moto.pl, insieme a un rappresentante di Radio Chilli Zet e ai lettori, seleziona il vincitore principale tra una dozzina di auto nominate per la finale, quindi gli stessi utenti del portale indicano i vincitori nella tematica originariamente selezionata categorie.

Prodotta nello stabilimento polacco Stellantis a Tychy, la Jeep Avenger è la migliore City Car secondo i lettori di Moto.pl

Quest’anno, la lotta per il titolo principale di “The Best of Moto” si è svolta tra 14 modelli di auto completamente diversi in termini di segmento e applicazione, posizionamento e prezzo. In una classifica così interessante e competitiva, Jeep Avenger – il primo modello elettrico della gamma Jeep e il primo prodotto in Polonia – ha conquistato un ottimo secondo posto, confermando ancora una volta che questo modello è una delle anteprime più interessanti di quest’anno. .

Jeep Avenger non aveva rivali nella categoria “City Car”. Vincendo il titolo di The Best of Moto 2023 nella categoria City Car, ha aggiunto il 12° riconoscimento alla lunga lista di premi di cui è stata inondata sin dal suo debutto. Questi includevano, tra gli altri: il titolo più importante del settore: Auto europea dell’anno 2023, assegnato da 57 giornalisti automobilistici provenienti da 22 paesi, il premio per il “Miglior SUV per famiglie” ricevuto nel plebiscito “Auto mondiale delle donne dell’anno”, il titolo di “Auto elettrica” of the Year” secondo Top Gear, oltre a numerosi premi nazionali, tra cui quelli vinti in Polonia.

L’apprezzato Jeep Avenger è un SUV compatto e urbano posizionato nel segmento B, che conserva la leggendaria abilità e lo stile del marchio Jeep, supportato dalle più recenti tecnologie e soluzioni in termini di comfort di viaggio, sicurezza e connessione con il mondo. È disponibile in quattro comodi livelli di allestimento (Avenger, Longitude, Altitude e Summit).

Le opzioni di trazione esistenti, ovvero il motore elettrico a zero emissioni eMotor 400V con una potenza di 156 CV, con una batteria da 54 kWh che garantisce un’autonomia fino a 400 km nel ciclo combinato WLTP e fino a 550 km in città, e il Motore 1.2 Turbo benzina con potenza di 100 CV – a fine novembre si affiancherà l’ibrido. L’Avenger e-Hybrid sarà alimentato da un’avanzata unità MHEV da 1.2T abbinata a un cambio automatico a doppia frizione e-DCS6 a 6 velocità con motore elettrico integrato.

La tecnologia e-Hybrid offre coppia aggiuntiva a basse velocità e riduce il consumo di carburante del 15%. Durante la guida nel traffico urbano intenso, il nuovo Jeep Avenger e-Hybrid guida in modalità 100% elettrica per oltre il 50% del tempo. La nuova trazione va di pari passo con equipaggiamenti aggiuntivi, come il tetto panoramico ad apertura elettrica, il sedile del conducente regolabile elettricamente con funzione di massaggio della schiena e i lussuosi rivestimenti in pelle.