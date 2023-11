Stellantis vende parti della sede Opel in Germania

Il gruppo Stellantis ha venduto parti della sede centrale della Opel a Rüsselsheim a un promotore immobiliare belga, riferisce il manager Magazin. Si tratta di un totale di tre immobili con una superficie totale di 700.000 metri quadrati, la dimensione di quasi 100 campi da calcio. Il progetto futuro è quello di sviluppare qui una nuova area commerciale. “Il progetto di ristrutturazione sarà attuato in stretto coordinamento con Opel e la città di Rüsselsheim “, afferma il nuovo proprietario VGP.

Stellantis vende tre immobili nella sede di Opel a Russelsheim

Tuttavia, si dice che Stellantis voglia riaffittare questo spazio, almeno temporaneamente. Non è quindi previsto un immediato ridimensionamento della sede, anche se a quanto pare se ne sono create le possibilità. Il nuovo proprietario, il gruppo VGP, è gestore e promotore di immobili logistici e commerciali e, secondo il rapporto, è già rappresentato in 40 sedi in Germania. Soprattutto, la vicinanza all’aeroporto di Francoforte rende il sito ovviamente interessante per l’investitore.

Da quando Opel è stata rilevata dal gruppo PSA, poi trasferito al gruppo Stellantis, sono stati realizzati risparmi sul marchio Opel, che in precedenza si trovava in difficoltà finanziarie. Nello stabilimento principale di Rüsselsheim, negli ultimi anni, numerosi dipendenti sono già stati licenziati per ridurre le dimensioni della Opel. “Da allora le vendite di Opel e Vauxhall si sono quasi dimezzate, arrivando a circa 428.000 veicoli in Europa “, scrive il direttore Magazin, sottolineando che il marchio non esiste affatto in alcuni mercati importanti come la Cina.

Più di recente, Opel ha rilanciato completamente diversi modelli completamente elettrici: la nuova Corsa, l’ Astra e la Combo. Tuttavia, la tecnologia installata è in gran parte identica a quella degli altri veicoli del gruppo Stellantis, come quelli di Peugeot o Citroën. Da tempo si dice che la costruzione di veicoli completamente elettrici continuerà a garantire la preservazione della sede di Rüsselsheim. Tuttavia è ovviamente discutibile in che misura la sede verrà mantenuta a medio termine.