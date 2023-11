Formula E: annunciato il calendario della stagione 2024

Il Campionato Mondiale ABB FIA Formula E si prepara a celebrare la sua 10ª stagione con una serie di eventi emozionanti, tra cui l’aggiunta di nuove location come il Misano World Circuit Marco Simoncelli e il doppio appuntamento a Portland. La stagione 2024, che segna un momento storico per il motorsport a zero emissioni, si distingue per il suo calendario esteso di 17 gare.

Tra le novità più importanti, il Circuito di Misano in Emilia-Romagna rappresenta un’aggiunta prestigiosa. Questa sede, famosa per il campionato mondiale di MotoGP e legata al leggendario Valentino Rossi, ospiterà le gare del 13 e 14 aprile, segnando un importante momento per il motorsport italiano.

Formula E: tutto pronto per la 10ª stagione della competizione

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini hanno espresso grande entusiasmo per questo evento, sottolineando l’importanza della FE nel contesto della mobilità sostenibile e dell’innovazione tecnologica.

Portland, dopo il successo dello scorso anno, conferma la sua presenza nel calendario 2024 con un doppio evento il 29 e 30 giugno, preludio alla finale di Londra. Il Portland International Raceway si è distinto per il suo tracciato ampio e aperto, in contrasto rispetto ai circuiti cittadini tipici dell’ABB FIA Formula E World Championship, e ha registrato un record di sorpassi nella sua gara inaugurale.

Alberto Longo, co-fondatore e Chief Championship Officer della competizione 100% elettrica, ha evidenziato l’importanza di queste nuove sedi per il campionato mentre il CEO Jeff Dodds ha rimarcato il mix perfetto tra circuiti cittadini e piste permanenti nella stagione 10, rappresentando una sfida per i team e i piloti con la monoposto Gen3.

La stagione 10 inizierà a Città del Messico il 13 gennaio 2024, con tappe in luoghi iconici come Diriyah, Hyderabad, San Paolo, Tokyo, Monaco, Berlino e Shanghai, oltre a Misano e Portland. Tokyo, in particolare, si distingue per il suo impegno verso la mobilità a zero emissioni, ospitando la gara in linea con l’iniziativa Zero Emission Vehicle.

Questo calendario rappresenta non solo un traguardo sportivo per la Formula E, ma anche un messaggio forte nella lotta contro i cambiamenti climatici, confermando il suo ruolo di leader nello sport a impatto zero.