Stellantis: ecco cosa chiede al governo per l’ok al piano da 1 milione di auto l’anno

Stellantis il prossimo 6 dicembre si siederà al tavolo con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, regioni, sindacati e Anfia per trovare un accordo per un piano di produzione che possa portare la produzione di auto in Italia sopra il milione di unità all’anno come richiesto dal Ministro Adolfo Urso. Il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares ha detto che questo incontro dimostra quanto l’azienda tenga al nostro paese che rimane centrale nei futuri piani di espansione.

Ecco le richieste fatte da Stellantis al governo italiano per dire si al piano da 1 milione di auto prodotte all’anno

Tuttavia Stellantis prima di dare l’ok a questo accordo con il governo italiano farà delle richieste molto precise senza le quali arrivare all’ambizioso traguardo di un 1 milione di auto prodotte ogni anno nel nostro paese sarà praticamente impossibile. L’azienda di Carlos Tavares chiede innanzi tutto che vengano rinviate o cancellate le norme relative ad Euro 7 sulle quali il CEO portoghese ha già espresso il suo malcontento in diverse occasioni. Poi l’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA chiede maggiori incentivi per chi acquista auto elettriche, che rappresenteranno la futura produzione del gruppo nel nostro paese.

Altra richiesta fatta da Stellantis per dire si al governo italiano è il rafforzamento della rete di stazioni di ricarica allo scopo di rendere più agevole la vita dei clienti che in questa maniera acquisteranno auto elettriche senza farsi troppi problemi. Infine si chiede anche che il governo intervenga per rendere il costo dell’energia elettrica sempre più conveniente in maniera da garantire una maggiore competitività dell’industria automobilistica italiana.

Dunque per sedersi al tavolo per lo sviluppo dell’industria auto Stellantis fondamentalmente chiede tre cose: più incenviti, meno costi dell’energia e rinvio delle norme che consentano ai motori endotermici di avere vita più lunga. Senza ciò sarà dunque difficile che il piano da 1 milione di auto prodotte all’anno in Italia possa andare in porto. Vedremo dunque se davvero questo accordo nei prossimi giorni sarà raggiunto o se il tavolo si concluderà con un nulla di fatto.