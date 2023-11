Stellantis lancia il primo Green Automotive Hub nel Regno Unito

Stellantis ha annunciato l’apertura ufficiale del primo Green Automotive Hub del Regno Unito, che supporterà la produzione di veicoli elettrici presso lo stabilimento di produzione del gruppo Ellesmere Port. Situato presso il molo Queen Elizabeth II di Eastham, nel Merseyside, l’hub è stato sviluppato in collaborazione con Suardíaz e Peel Ports per facilitare un nuovo servizio di logistica marittima che fornirà parti a Ellesmere Port, il primo impianto di produzione in serie di soli veicoli elettrici del Regno Unito.

L’Hub è stato ufficialmente inaugurato oggi con una cerimonia del taglio del nastro accogliendo una nave proveniente dal porto di Vigo in Spagna, sede dello stabilimento gemello di Ellesmere Port, al quale ora serve un nuovo servizio di spedizione due volte a settimana. Si prevede che la rotta marittima di 891 miglia nautiche che serve l’impianto ridurrà le emissioni annuali di CO2 del 30% e il consumo di energia del 37% rispetto ai viaggi su strada, supportando l’impegno Dare Forward 2030 di Stellantis di diventare un gruppo carbon neutral, a livello globale, entro il 2038. Si prevede che il percorso effettuerà ogni anno circa 14.700 viaggi di camion fuori strada attraverso il Regno Unito e l’Europa continentale, risparmiando circa 17,5 milioni di chilometri (circa 11 milioni di miglia) nei viaggi su strada.

Ciascuna nave potrà trasportare fino a 95 camion il cui carico comprenderà circa 47 diverse linee di parti e componenti in lamiera che verranno utilizzati nell’assemblaggio dei furgoni compatti completamente elettrici prodotti a Ellesmere Port. L’imballaggio utilizzato per il trasporto dei componenti viene poi riportato al porto di Vigo durante il viaggio di ritorno per essere riutilizzato per i viaggi successivi. Peel Ports e Suardíaz hanno investito complessivamente 10 milioni di sterline nella rimessa in servizio di un ormeggio presso il molo Queen Elizabeth II Eastham e nell’installazione delle infrastrutture necessarie per supportare la lavorazione delle navi Roll-on Roll-off (RoRo) e del loro carico.

Il molo è situato a due miglia dallo stabilimento Stellantis Ellesmere Port, con accesso diretto al fiume Mersey e al Manchester Ship Canal. Diane Miller, direttrice dello stabilimento di Ellesmere Port, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di celebrare l’apertura del nuovo Green Automotive Hub presso il molo Queen Elizabeth II Eastham. Dopo l’avvio della produzione di veicoli elettrici all’inizio di quest’anno, questa è un’altra pietra miliare importante per Ellesmere Port, che ci consente di stabilire una catena di approvvigionamento sostenibile attraverso una nuova rotta di spedizione marittima con il nostro stabilimento gemello a Vigo, in Spagna. Vorrei ringraziare Peel Ports e Suardíaz per la loro collaborazione a questo progetto rivoluzionario.”

David Huck, Direttore operativo di Peel Ports, ha dichiarato: “Questo nuovo Green Automotive Hub è destinato a rappresentare un punto di svolta per noi nel ridurre le emissioni della nostra catena di approvvigionamento, ed è un ottimo esempio della lungimiranza e della cooperazione necessarie per ridurre il impatto dei settori marittimo e logistico sull’ambiente. Un elemento essenziale del nostro impegno verso la sostenibilità è la stretta collaborazione con aziende che la pensano allo stesso modo, quindi è stato davvero gratificante collaborare con Suardíaz e Stellantis in questo progetto pionieristico”.

Ellesmere Port è il primo stabilimento di produzione in serie di soli veicoli elettrici del Regno Unito e il primo stabilimento Stellantis a livello globale dedicato ai veicoli elettrici. La produzione è iniziata ufficialmente a settembre di quest’anno, a seguito di un investimento di 100 milioni di sterline per trasformare Ellesmere Port per la produzione di veicoli elettrici. Lo stabilimento produce Vauxhall Combo Electric, Opel Combo Electric, Peugeot e-Partner, Citroënë-Berlingo e Fiat E-Doblò, furgoni compatti. Vauxhall, Peugeot, Citroën e Fiat sono attualmente gli unici marchi automobilistici tradizionali a produrre furgoni in Gran Bretagna. Dal 2024, Ellesmere Port produrrà anche una gamma di veicoli passeggeri elettrici attraverso i marchi Stellantis, tra cui i monovolume Vauxhall Combo Life Electric, Peugeot e-Rifter e Citroën ë-Berlingo.