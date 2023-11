Opel vince un importante premio grazie alla sua Corsa Rally Electric

Opel ha ricevuto il prestigioso DMSB Sustainability Award 2023, un riconoscimento assegnato dalla Federazione Tedesca degli Sport Motoristici (DMSB) per il suo impegno pionieristico nella sostenibilità nel motorsport.

Il premio è stato ritirato da Helen Walter – product manager di Opel Corsa – a nome dell’azienda, sottolineando l’impegno della casa automobilistica tedesca verso l’innovazione e la sostenibilità nel settore automobilistico.

Opel: il brand tedesco ha vinto il DMSB Sustainability Award 2023

Il marchio tedesco si è distinto con l’ADAC Opel Electric Rally Cup, il primo campionato monomarca di rally 100% elettrico al mondo, che si svolge con la Opel Corsa Rally Electric, un’auto elettrica quasi di serie.

Questo progetto, guidato da Rebecca Reinermann – vicepresidente marketing di Opel, dimostra la capacità del marchio di Stellantis di coniugare prestazioni elevate e sostenibilità, offrendo un’esperienza di guida dinamica e divertente.

La competizione, che entra nella sua quarta stagione nel 2024, ha visto la partecipazione di team provenienti da sette nazioni diverse e ha messo in evidenza le ottime prestazioni e l’affidabilità della Corsa Rally Electric con motore elettrico da 136 CV (100 kW).

L’EV, dotato di una coppia massima di 260 Nm, si è distinto in otto gare in Germania, Austria, Francia e Svizzera, grazie anche alla sua infrastruttura di ricarica completamente sostenibile alimentata da elettricità verde.

Le dichiarazioni dei dirigenti

Karl-Friedrich Ziegahn, rappresentante presidenziale del DMSB per le questioni ambientali, ha elogiato il progetto per il suo carattere innovativo e per aver dimostrato che il motorsport elettrico è già una realtà oggi. Questo concetto non solo è tecnicamente prezioso ma rappresenta anche un passo importante verso un futuro più sostenibile nel mondo del rally.

Jörg Schrott, capo di Opel Motorsport, ha sottolineato il successo dell’ADAC Opel Electric Rally Cup, affermando che il concetto pionieristico do Opel ha dimostrato la sua validità attraverso la competizione, con le Opel Corsa Rally Electric che si sono dimostrate affidabili e veloci sui tracciati più impegnativi d’Europa.

Con l’attesa per la stagione 2024, il campionato promette di diventare ancora più internazionale, consolidando ulteriormente la posizione del brand tedesco come leader nel settore del motorsport completamente elettrico.