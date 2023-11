Stellantis Cassino: alcuni consiglieri regionali chiedono seduta straordinaria

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, è al centro di tensioni per quanto riguarda il futuro dello stabilimento di Cassino. Secondo quanto riportato da alcuni media, alcuni consiglieri regionali hanno chiesto una seduta straordinaria del consiglio per discutere delle future strategia del gruppo automobilistico per quanto riguarda il futuro dello stabilimento sito a Piedimonte San Germano.

Nel Lazio i consiglieri regionali d’opposizione chiedono seduta straordinaria per discutere di Stellantis Cassino

Secondo indiscrezioni rilanciate dalla Fiom CGIL, da gennaio nello stabilimento Stellantis di Cassino si lavorerà su un solo turno invece dei due attuali. Ovviamente queste voci di corridoio stanno facendo preoccupare e non poco dipendenti e sindacati. Tanto che gli stessi Consiglieri Regionali d’opposizione hanno chiesto al Presidente del Consiglio regionale di convocare una seduta straordinaria per discutere di ciò.

Nella richiesta viene messo in evidenza come Stellantis abbia già ridotto di circa 7 mila unità i suoi dipendenti in Italia. Di questi ben 1.200 lavoravano proprio a Cassino. In Italia la produzione di auto è in calo del 33 per cento rispetto al 2017. A Cassino in particolare l’avvio della produzione di Maserati Grecale non avrebbe compensato il calo della produzione di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Da qui deriverebbe l’intenzione dell’azienda di passare ad un solo turno di lavoro, intenzione che ancora non è stata ufficialmente confermata dal gruppo automobilistico.

Da inizio anno a Cassino son stati già oltre 40 i giorni di stop alla produzione. Secondo quanto riportato dalla Fiom con il passaggio ad un unico turno settimanale ci sarebbe un impatto significativo anche sulle buste paga dei dipendenti. Di positivo per quanto riguarda il futuro c’è che nei giorni scorsi lo stesso numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares ha confermato che in questa fabbrica nei prossimi anni saranno prodotti modelli elettrici su piattaforma STLA Large. Non sono stati fatti i nomi ma pare che si continuerà con le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio che saranno affiancate da altri modelli.