Stellantis: nei primi 10 mesi del 2023 è leader del mercato dei veicoli commerciali in Spagna

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha una posizione di leadership nel mercato dei veicoli commerciali in Spagna, dove rappresenta più di un terzo delle immatricolazioni finora quest’anno. Si tratta di una tipologia di automobili che tradizionalmente si rivolge alle flotte aziendali e ai liberi professionisti, ma che sta conquistando sempre più clienti privati grazie allo spazio e al comfort che offre alla famiglia o al tempo libero.

Stellantis chiude il mese con un totale di 41.201 immatricolazioni di veicoli commerciali, che corrisponde a una quota di mercato del 34,6 per cento. Dati che migliorano nel mese di ottobre, mese in cui Stellantis ha raggiunto una penetrazione del 36,7 per cento, con un totale di 5.030 immatricolazioni.

Nel mercato emergente dei veicoli commerciali elettrici, Stellantis ottiene una quota di mercato del 51,2%, con 3.980 immatricolazioni tra gennaio e ottobre, il 157 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022.

Per quanto riguarda i modelli più rilevanti del Gruppo, due “galiziani” prodotti a Vigo, come il Citroën Berlingo e il Peugeot Rifter, occupano rispettivamente il primo e il terzo posto nel segmento dei veicoli commerciali leggeri C. Il Berlingo conta 8.263 immatricolazioni e una quota di 17,2 per cento finora quest’anno, mentre il Rifter raggiunge una penetrazione del 13 per cento, con 6.408 unità.

Dal canto suo, Fiat Ducato resta sul podio nel segmento dei veicoli commerciali leggeri E, i “pesi massimi”, con 3.918 immatricolazioni e una quota di mercato del 12,5% mentre il fratello minore, Fiat Fiorino, secondo nella sua categoria con 1.140 immatricolazioni, fa lo stesso all’altra estremità del mercato, il segmento B dei veicoli commerciali leggeri.

Stellantis non solo vende con successo, ma produce anche veicoli commerciali in Spagna. Nel Centro di Vigo vengono prodotti modelli come la Citroën Berlingo, la Peugeot Partner e Rifter, l’Opel Combo e la Fiat Doblò, con le relative versioni elettriche.