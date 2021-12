Stellantis: lo stabilimento di Brampton potrebbe restare senza auto

Tim Kuniskis, CEO di Dodge, ha recentemente confermato che le attuali Dodge Charger e Challenger saranno gradualmente eliminate a partire dalla fine del 2023. Un destino simile avverrà anche per la Chrysler 300.

Secondo Automotive News Canada, Doug Ford – premier dell’Ontario – non è molto d’accordo con i report emersi recentemente che riguardano lo stabilimento di Brampton secondo cui sarebbe rimasto senza veicoli da produrre una volta che le Chrysler 300, Dodge Challenger e Dodge Charger usciranno di scena nel terzo trimestre del 2023.

Stellantis: a fine 2023 lo stabilimento di Brampton potrebbe restare senza auto da produrre

Ford ha proseguito dicendo di aver ricevuto alcuni messaggi contrastanti sul futuro della fabbrica di Stellantis e cerca soltanto qualcuno che sia onesto con lui. Il premier ha aggiunto che il governo è disposto a fornire supporto per aiutare a mantenere aperto l’impianto. Nonostante ciò, l’offerta potrebbe non essere accettata.

AutoForecast Solutions ritiene che la nuova generazione delle muscle car di Dodge sarà costruita negli Stati Uniti presso lo stabilimento di Belvidere, nell’Illinois. Se ciò dovesse accadere e Brampton non ricevesse nuovi veicoli da produrre, circa 3163 persone rimarrebbero senza lavoro.

Per il momento, il gruppo automobilistico italo-francese è rimasto in silenzio su tale questione, ma LouAnn Gosselin – Head of Communications di Chrysler Canada – ha affermato che lo stabilimento di Brampton avrà prodotti fino alla fine del 2023.

Tuttavia, ha aggiunto che la casa automobilistica per ora non ha fatto alcun annuncio di un veicolo futuro e inoltre prende in considerazione diversi fattori nel determinare dove costruire i nuovi modelli.

L’impianto è stato costruito nel 1986 e acquisito da Chrysler Corporation con l’acquisto di American Motors Corporation (AMC) nell’agosto del 1987. La fabbrica ha iniziato a produrre i veicoli LH nel giugno del 1992. La produzione della Dodge Charger è stata avviata all’inizio del 2005 mentre quella della Challenger è partita nell’agosto 2008.

L’assemblaggio della Chrysler 300 è iniziato a gennaio 2011 mentre quello della Challenger SRT Hellcat, con motore Hemi V8 sovralimentato da 717 CV, è iniziato ad ottobre 2014. Qui è stata prodotta anche la Challenger SRT Demon, l’auto di serie da quarto di miglio più veloce al mondo e la muscle car più potente di sempre, che è iniziata l’11 settembre 2017.