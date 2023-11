Mercato auto in Italia: ottobre 2023 si conclude con un’altra importante crescita

Il panorama automobilistico in Italia continua a presentare dinamiche importanti. Ad ottobre 2023, il mercato auto ha registrato una crescita notevole con 139.052 immatricolazioni, segnando un incremento del 20% rispetto all’anno precedente, e superando la soglia di 1,3 milioni di unità nei primi 10 mesi di quest’anno. Nonostante questi dati positivi, c’è da considerare che rispetto al 2019, il mercato sconta ancora un -11,6%.

L’UNRAE, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, mostra un atteggiamento cauto ma positivo riguardo il futuro del settore, prevedendo un rialzo delle vendite che potrebbe toccare 1.570.000 entro fine anno, corrispondente a un incremento del 19,2% rispetto al 2022. Tuttavia, la previsione rimane inferiore del 18,1% rispetto al periodo pre-pandemico. Per il 2024, le aspettative si stabilizzano su un target di 1.600.000 immatricolazioni.

In merito alle alimentazioni, il mercato mostra una varietà di preferenze: veicoli 100% elettrici e ibridi salgono all’8,2% mentre le auto a benzina mantengono una quota stabile e quelle diesel subiscono un lieve calo. Importante è stato l’incremento delle auto GPL, che si avvicinano al 10% di share.

Sul fronte delle politiche, Michele Crisci – presidente dell’UNRAE – sollecita interventi rapidi per una transizione energetica più efficace, richiedendo incentivi più accessibili e una rivisitazione del regime fiscale per le vetture aziendali. Queste misure sono intese a supportare il rinnovo del parco auto italiano e a promuovere veicoli con minori emissioni di CO2.

La segmentazione del mercato vede una crescita delle berline e dei SUV, in particolare nei segmenti A e B, con gli Sport Utility Vehicle che guadagnano terreno anche nel segmento C. Nel contesto delle aree geografiche, il Nord Ovest e il Nord Est si confermano le aree con la più alta concentrazione di immatricolazioni.

L’attenzione è anche alta sui livelli di emissioni: le emissioni medie di CO2 hanno registrato un leggero decremento, attestandosi a 118,9 g/km a ottobre, con un piccolo aumento a 119,9 g/km nei primi 10 mesi del 2023.

Le performance del mercato auto in Italia, le strategie di segmentazione e le politiche ambientali delineano un quadro dell’industria automobilistica italiana in evoluzione. Il percorso verso un mercato più verde, sostenuto dalle innovazioni e dalle politiche incentivanti, riflette non solo la risposta alle direttive europee ma anche un cambiamento più ampio nei gusti e nelle scelte dei consumatori italiani.