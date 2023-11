Stellantis annuncia cambiamenti alla leadership per supportare nuove attività strategiche in Cina

Annunciate novità importanti per quanto riguarda il gruppo Stellantis. Da oggi, Grégoire Olivier assumerà la responsabilità del cosiddetto “Liaison Office” di recente creazione presso Leapmotor e in questo ruolo riporterà al CEO di Stellantis, Carlos Tavares. Servirà anche come membro del consiglio di amministrazione di Leapmotor. Grégoire garantirà l’implementazione dinamica di questa nuova partnership strategica, compresa la creazione della joint venture di vendita e il coordinamento con Leapmotor sull’utilizzo delle risorse di vendita di Stellantis – per citare solo alcuni dei suoi argomenti.

Novità importanti dal gruppo Stellantis per sostenere le nuove attività in Cina

Doug Ostermann viene nominato Direttore operativo in Cina, in sostituzione di Grégoire in questo ruolo. Ostermann riferirà anche a Carlos Tavares e sarà anche membro del consiglio di amministrazione di Leapmotor. Doug Ostermann ha acquisito una vasta conoscenza delle attività di Stellantis e delle sfide legate alla crescita dell’azienda nel competitivo ambiente cinese. Ha dimostrato la sua agilità, capacità di negoziazione e resilienza ed è ideale per assumere questa responsabilità operativa. Più recentemente, Ostermann è stato Chief Financial Officer e Responsabile della strategia in Cina.

“Per implementare perfettamente la nostra iniziativa strategica recentemente annunciata con Leapmotor, abbiamo deciso di adattare la nostra organizzazione in Cina. Ci affidiamo a due top manager molto competenti. Grégoire e Doug hanno lavorato fianco a fianco negli ultimi due anni per sviluppare una nuova strategia e aprire nuove strade per la crescita della nostra azienda. Confido che entrambi forniranno nuovo slancio ai rispettivi ruoli”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis.