Stellantis: dopo UAW negli USA raggiunge accordo anche con Unifor in Canada

Unifor ha annunciato lunedì di aver raggiunto un accordo di principio con Stellantis, ponendo fine a uno sciopero di breve durata del costruttore automobilistico. Più di 8.200 lavoratori rappresentati da Unifor avevano abbandonato il lavoro negli stabilimenti Stellantis in Canada dopo che le due parti non erano riuscite a raggiungere un accordo entro la scadenza di domenica, tuttavia il sindacato e l’azienda hanno continuato a negoziare durante la notte. Il sindacato ha detto che, sebbene lo sciopero sia stato breve, è stato un “importante atto di solidarietà e determinazione”.

Stellantis raggiunge accordo provvisorio in Canada con Unifor

“Ha dimostrato la forza del nostro sindacato e ha fornito alla nostra squadra negoziale i mezzi per raggiungere un accordo di principio che soddisfa sia le richieste economiche fondamentali nell’accordo modello del sindacato sia le nostre richieste specifiche per Stellantis”, hanno dichiarato in una dichiarazione la presidente nazionale di Unifor Lana Payne, il presidente del comitato negoziale principale di Stellantis James Stewart e Vito Beato, vicepresidente ad interim del comitato negoziale principale di Stellantis.

L’accordo con il costruttore automobilistico dietro marchi come Fiat, Chrysler, Dodge e Jeep arriva dopo che Unifor ha raggiunto in precedenza accordi con Ford Motor Co. e General Motors. Uno sciopero di Unifor presso GM è durato meno di un giorno. Mark Stewart, direttore operativo di Stellantis North America, ha detto di essere orgoglioso delle squadre negoziali e grato per il loro impegno.

“Una volta ratificato, questo accordo ricompenserà i nostri 8.000 dipendenti rappresentati e proteggerà la salute a lungo termine delle nostre operazioni canadesi”, ha dichiarato Stewart in una dichiarazione. I dettagli dell’accordo con Stellantis non erano immediatamente disponibili, ma Unifor aveva chiesto al costruttore automobilistico di accettare gli stessi termini economici fondamentali che il sindacato aveva raggiunto con le altre grandi aziende. Il sindacato aveva detto la settimana scorsa che stava anche lavorando su specifiche da parte del gruppo automobilistico sui suoi piani per i veicoli elettrici per i suoi stabilimenti canadesi.

I membri del sindacato presso Ford e GM hanno ratificato accordi che vedranno i lavoratori ottenere aumenti salariali vicini al 20 per cento in tre anni, tra numerosi altri miglioramenti. Negli Stati Uniti, Stellantis aveva visto scioperi in crescita nelle ultime sei settimane da parte dei membri degli United Auto Workers presso le sue operazioni lì, ma l’azienda ha raggiunto un accordo di principio con il sindacato a partire da sabato.