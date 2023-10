Alfa Romeo Giulia ErreErre Fuoriserie: svelata la versione definitiva

Dopo un primo modello presentato nel 2022, che ha richiesto 5.000 ore di lavoro artigianale, l’azienda ErreErre fuoriserie presenta la versione di produzione finale della Alfa Romeo Giulia ErreErre Fuoriserie, che sarà limitata a 33 unità, come la Nuova 33 Stradale presentata a inizio settembre dal marchio. Ricordiamo che questo progetto ribalta il concetto di restomod, poiché si parte da un modello moderno, in questo caso l’attuale Giulia QV, per riproporlo sullo stile della Giulia del 1962.

Svelata la versione finale del Retromod Alfa Romeo Giulia EerreErre Fuoriserie che si basa su una moderna Giulia Quadrifoglio

Ad Auto e Moto d’Epoca 2023 a Bologna la carrozzeria ErreErre Fuoriserie ha mostrato la sua versione finale del progetto Alfa Romeo Giulia ErreErre Fuoriseri, una sorta di retromod della famosa Alfa Romeo Giulia Ti del 1962. Il paraurti riscolpito, con le sue prese d’aria rotonde e lo splitter in carbonio a vista, si sposa con quella che consideriamo la parte più impressionante del veicolo, vale a dire la widebody sobria con gusto e le ruote che richiamano al modello originale. La meccanica dell’auto donatrice è stata rivista e aggiornata, con sospensioni Bilstein, freni in ceramica Brembo da 390 e 360 ​​mm e cerchi in lega progettati per evocare le ruote in magnesio degli anni ’60.

La parte posteriore della Alfa Romeo Giulia ErreErre Fuoriserie è decorata non da uno, ma da due doppi spoiler, che si trovano sul tetto e sul cofano del bagagliaio. Il paraurti presenta un design più squadrato, mentre le luci posteriori, che sembrano provenire dalla Mercedes Classe G, completano questo particolare stile. Tuttavia, sollevando il portellone del bagagliaio si rivela una seconda coppia di luci posteriori, che sono lì per motivi di sicurezza, poiché i gruppi ottici principali si sollevano insieme al pannello.

A proposito, lo specialista ha assicurato che i nuovi pannelli della carrozzeria non hanno influito sulla struttura di sicurezza della Alfa Romeo Giulia ErreErre Fuoriserie: ricordiamo che la berlina del Biscione ha guadagnato una valutazione Euro NCAP a cinque stelle nel 2016. Poi c’è lo scarico centrale. Questo occupa parte dello spazio del diffusore, motivo per cui gli elementi laterali di quest’ultimo sono sovradimensionati.

Gli interni mantengono il design della moderna Giulia, ma i rivestimenti nei toni del beige e la pelle marrone le conferiscono un effetto retrò piuttosto riuscito. Nell’abitacolo spicca inoltre la presenza di un cambio manuale. Alfa Romeo Giulia ErreErre Fuoriserie costerà 400 mila euro più IVA. Il prezzo comprende anche l’acquisto dell’auto che funge da base per questo retromod e cioè una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.