Jeep offre il massimo della sicurezza grazie alla tecnologia 4xe e agli pneumatici invernali

Salvo possibili eccezioni stabilite dalle amministrazioni locali, l’articolo 6 del Codice della Strada impone l’obbligo di usare pneumatici invernali dal 15 novembre 2023 al 15 aprile 2024. Sebbene ogni modello di Jeep offra sempre il top per quanto concerne la sicurezza nella guida fuoristrada è sempre bene ricordare che gli pneumatici sono fondamentali essendo l’elemento che mette in contatto un qualsiasi mezzo di trasporto su ruote e la strada.

Di conseguenza scegliere la gommatura più adatta rappresenta una garanzia di sicurezza oltre a garantire che la propria auto esprima nel miglior modo possibile le sue qualità dinamiche. Pertanto con l’arrivo del freddo gli pneumatici invernali rappresentano indubbiamente i migliori alleati possibili per quello che concerne la sicurezza stradale. Essi infatti ci consentono di tenere nel miglior modo possibile la strada con le nostre auto anche quando le condizioni meteo e ambientali sono particolarmente difficili.

Jeep Compass 4xe con pneumatici invernali rappresenta il meglio in termini di sicurezza nella guida off road

Ovviamente lo stesso vale anche per un SUV capace come Jeep Compass 4xe che rappresenta nella guida fuoristrada sicuramente un vero e proprio punto di riferimento Parliamo del resto del best seller del brand americano di Stellantis che il meglio per quanto concerne la guida off road. Il celebre modello di Jeep che come sappiamo viene prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi rappresenta la scelta migliore in una vasta gamma di situazioni.

In particolare spicca la Compass Trailhawk, una versione di questo modello che garantisce ai suoi clienti una gamma di modalità di guida selezionabili per mezzo di Selec-Terrain. Auto, Snow, Mud & Sand, Rock e Sport che è stata aggiunta da poco sono dunque le modalità selezionabili. Ognuna di queste modalità permette al veicolo di avere sempre una guida ottimale a prescindere da quelle che siano le condizioni della strada.

Questo modello di Jeep offre un motore a benzina da 1.3 litri con 180 CV e 275 Nm di coppia e inoltre dispone anche di un cambio automatico a 6 marce. In sinergia con il motore termico, Compass dispone di una seconda unità elettrica all’avantreno che può attivare o disattivare il motore termico e recuperare energia durante le fasi di rilascio è un elemento chiave del sistema ibrido.

Questo contribuisce ad una riduzione delle emissioni e ad un risparmio anche del carburante utilizzato. La potenza complessiva del sistema ibrido raggiunge i 240 CV sull’allestimento Trailhawk e su S. Inoltre segnaliamo anche che è disponibile anche la versione da 190 CV sugli allestimenti Limited, Night Eagle e Business Plus, che garantisce prestazioni notevoli oltre ovviamente a garantire sempre la massima sicurezza.