Stellantis: Dongfeng stupita dalle dichiarazioni di Tavares

Secondo un rapporto di Bloomberg del 21 ottobre, un rappresentante del Dongfeng Motor Group si è detto “molto sorpreso” in risposta alle precedenti osservazioni di Stellantis Group sulla possibile cessazione della produzione di auto del gruppo in Cina. “Il Dongfeng Motor Group non ha mai ricevuto alcun avviso prima”, ha affermato.

Il gruppo Dongfeng si dice sorpreso di quanto dichiarato dal CEO di Stellantis Tavares

“Il nostro gruppo sta discutendo attivamente con Stellantis il piano di miglioramento di Dongfeng Peugeot-Citroen.” Il rappresentante di Dongfeng Motor Group ha affermato che la joint venture ha ottenuto un aumento delle vendite anno su anno negli ultimi 23 mesi e ha sottolineato che Dongfeng si impegna per la crescita con uno “sforzi e contributi estremamente grandi”.

Un portavoce di Stellantis in Cina ha detto che non avrebbe commentato la dichiarazione di Dongfeng. Carlos Tavares, CEO di Stellantis Group, ha dichiarato al Salone dell’Auto di Parigi il 17 ottobre, che il gruppo stava valutando l’implementazione di una strategia “asset-light” per i suoi marchi Peugeot, Citroen e altri marchi in Cina, il che significa che il gruppo potrebbe fermare la produzione di sue auto in Cina.

“Se andiamo avanti con la strategia che stiamo adottando ora, non abbiamo bisogno di creare stabilimenti in Cina. Le aziende possono esportare in Cina le auto prodotte nei loro stabilimenti europei e americani, proprio come Jeep e Alfa Romeo”, ha affermato Tang.

Vedremo dunque nei prossimi giorni come si evolverà la situazione di Stellantis in Cina e se arriveranno ulteriori novità. Ricordiamo che le tensioni geopolitiche dovute in particolare alla guerra tra Russia e Cina stanno rendendo per le case automobilistiche difficile investire in Cina.

