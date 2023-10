Stellantis: in Canada al via le trattative con Unifor

Unifor è pronta ad avviare i negoziati con Stellantis dopo che i membri del sindacato di GM hanno votato con l’80,5 per cento a favore di un accordo provvisorio durante il fine settimana. Dave Cassidy, presidente del Local 444 che copre lo stabilimento Stellantis a Windsor, dice che prevede di incontrare martedì il comitato nazionale Unifor e l’azienda.

Nei prossimi giorni al via le trattative tra Stellantis e Unifor in Canada

Mentre i membri del sindacato della GM hanno votato a stragrande maggioranza a favore dell’accordo, Cassidy dice di aver sentito dai membri di Stellantis che non sono soddisfatti dei termini proposti e quindi cercherà di assicurarsi un accordo che loro sosterranno. Si parla di cercare un accordo migliore quando la presidente nazionale di Unifor Lana Payne ha sottolineato l’importanza di un modello di contrattazione, in cui i termini che il sindacato raggiunge con una casa automobilistica vengono poi imposti ad altre società.

I colloqui tra Unifor e le case automobilistiche di Detroit sono iniziati in agosto. Le trattative seguono un modello di contrattazione, il che significa che l’accordo concluso con le precedenti case automobilistiche dovrebbe servire da modello per gli accordi con gli altri. Un esperto del settore automobilistico avverte che la sfida più grande per Unifor per ottenere un accordo con Stellantis potrebbe essere interna al sindacato.

Larry Savage, professore di studi sul lavoro alla Brock University, afferma che i colloqui futuri saranno particolarmente complicati per Payne poiché si prevede che Stellantis sarà la più resistente ai termini contrattuali, mentre dovrà anche affrontare le resistenze a livello locale. Cassidy dice che le trattative non riguardano singoli individui, ma l’ascolto dei membri e l’assicurazione che ottengano un accordo che i membri sosterranno. Questo rapporto della Canadian Press è stato pubblicato per la prima volta il 16 ottobre 2023.