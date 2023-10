Ferrari: quattro titoli italiani conquistati nel CGIT Endurance

In una straordinaria performance sul circuito di Vallelunga, Ferrari ha dominato l’ultima tappa del Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT) Endurance. Il cavallino rampante, con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 guidata da Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca della Scuderia Baldini, ha ottenuto il titolo assoluto, nonostante una penalizzazione post gara li abbia relegati al secondo posto.

Tuttavia, la consacrazione non si è limitata al titolo di campione. La Scuderia Baldini ha conseguito anche il prestigioso riconoscimento Team Costruttori, dimostrando l’efficienza e l’efficacia del costruttore modenese nel campionato.

Ferrari: il brand ha dominato l’ultima tappa del CGIT Endurance a Vallelunga

Dall’altra parte, la Ferrari 488 Challenge Evo – guidata da Luca Demarchi, Simone Patrinicola e Sabatino Di Mare – ha celebrato la vittoria nella classe GT Cup Pro Am con la Best Lap, guadagnando anche il titolo Team Costruttori nella stessa categoria.

Nonostante una brillante prestazione della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse, Stefano Gai e Jules Castro, a causa di specifiche regole del campionato, hanno visto svanire il loro titolo, terminando terzi.

Sul circuito olandese di Zandvoort, nell’ambito del GT World Challenge Europe Sprint, la Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing, pilotata da Albert Costa e Thierry Vermeulen, ha conquistato un brillante secondo posto.

Il team elvetico ha anche ottenuto una significativa pole position nella seconda gara, ma è stato retrocesso per aver violato delle norme durante le qualifiche. Nonostante ciò, hanno terminato la stagione in un rispettabile settimo posto nella classifica generale. La Silver Cup ha visto la 296 GT3 di AF Corse finire la stagione in sesta posizione.

Ferrari ha nuovamente dimostrato la sua supremazia nel mondo del motorsport grazie alla performance delle sue vetture, la 488 GT3 Evo 2020 e la 296 GT3. Il Campionato Italiano Gran Turismo vedrà la sua prossima e ultima tappa a Imola a fine ottobre, dove si decideranno i titoli della serie Sprint.