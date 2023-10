Stellantis e Samsung SDI: Kokomo sarà la sede della seconda Gigafactory negli USA

Stellantis e Samsung SDI hanno annunciato oggi che Kokomo in Indiana, sarà la sede del secondo impianto di produzione di batterie come parte della joint venture StarPlus Energy. Si prevede che il nuovo impianto di StarPlus Energy inizierà la produzione all’inizio del 2027 con una capacità annuale di 34 gigawattora (GWh). La joint venture investirà più di 3,2 miliardi di dollari (2,8 miliardi di euro) e creerà 1.400 nuovi posti di lavoro a Kokomo e nell’area circostante. L’investimento totale per entrambi gli stabilimenti sarà di oltre 6,3 miliardi di dollari (5,5 miliardi di euro) e verranno creati complessivamente 2.800 nuovi posti di lavoro.

Stellantis: a Kokomo in Indiana la seconda gigafactory con Samsung SDI negli USA

Questa è la seconda Gigafactory StarPlus Energy a Kokomo. La costruzione della prima Gigafactory StarPlus Energy è già iniziata. L’entrata in funzione è prevista nel primo trimestre del 2025 con una capacità di produzione annua di 33 GWh.

“Il nostro ecosistema di batterie è il fondamento della strategia di elettrificazione e i nostri grandi partner Samsung SDI in Indiana e la città di Kokomo hanno sviluppato un concetto avvincente per l’ubicazione della nostra sesta Gigafactory”, ha affermato Mark Stewart, COO di Stellantis Nord America. “I futuri veicoli elettrici a batteria dei nostri marchi in Nord America svolgeranno un ruolo significativo nel nostro impegno nel fornire una mobilità pulita, sicura e conveniente per tutti e nel raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2038”.

“Con la costruzione della seconda fabbrica di batterie di StarPlus Energy, Samsung SDI costituirà la più grande base di produzione di batterie per veicoli elettrici nel Nord America”, ha affermato Yoon-ho Choi, Presidente e CEO di Samsung SDI. “Siamo certi che i veicoli a marchio Stellantis, dotati delle migliori tecnologie per alimentare le batterie Samsung SDI, contribuiranno ad accelerare la transizione verso un’era di veicoli elettrici”.

“L’economia dell’Indiana è in crescita”, ha affermato il governatore dello stato, Eric Holcomb. “L’impegno odierno di Stellantis e Samsung SDI raddoppierà l’investimento di capitale, i nuovi posti di lavoro e l’impatto complessivo che questa joint venture avrà su Kokomo e sullo stato dell’Indiana per i decenni a venire. Questa decisione pone Hoosiers al centro dell’innovazione e dello sviluppo del futuro della mobilità e catalizza la posizione di leadership dell’Indiana nell’economia globale di domani”.

“Vorremmo ringraziare Stellantis, Samsung SDI e la joint venture StarPlus Energy per il loro continuo impegno e investimento nella nostra comunità”, ha affermato il sindaco di Kokomo Tyler Moore. “Con la costruzione di questa seconda fabbrica di batterie, Kokomo consolida la sua posizione come uno dei più grandi siti di produzione di batterie per veicoli elettrici nel Nord America e dimostra che Kokomo continua a essere leader nella moderna produzione automobilistica”.

Nell’ambito del suo piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis mira a raggiungere un mix di vendite composto al 100% da veicoli passeggeri elettrici a batteria (BEV) in Europa e al 50% da veicoli passeggeri e commerciali negli Stati Uniti entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda si assicura circa 400 GWh di capacità della batteria. Stellantis è sulla buona strada per diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio in tutte le aree di business entro il 2038. Le restanti emissioni vengono compensate in un intervallo percentuale a una cifra.