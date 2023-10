Ferrari: a Vallelunga c’è il finale di stagione di CIGT Endurance e GT WC Europe

Nel mondo frenetico del motorsport, Ferrari sta emergendo come protagonista incontestata. All’interno del Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT), sul circuito di Vallelunga, la tensione è palpabile: Maranello è già al centro della scena, avendo conquistato due titoli prima dell’inizio dell’ultimo round.

Al circuito Pietro Taruffi di Vallelunga, Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca hanno onorato il brand di Maranello conquistando il titolo assoluto, guidando la formidabile Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°27 della Scuderia Baldini. Ma la corsa non finisce qui.

Ferrari: questo weekend si corre a Vallelunga per il finale di CIGT Endurance e GT WC Europe

AF Corse, con Stefano Gai e Jules Castro alla guida della 488 GT3 Evo 2020 n°51, mira al titolo nella classe Pro Am. Con soli due punti di vantaggio sui loro rivali, il team è determinato a dimostrare il valore del cavallino rampante. A completare il quadro del team piacentino c’è Eliseo Donno, noto per le sue prestazioni nel Trofeo Pirelli del Ferrari Challenge Europe.

Nella GT Cup, Luca Demarchi, Simone Patrinicola e Sabatino Di Mare hanno già assicurato un titolo per la Ferrari 488 Challenge Evo n°111 di Best Lap nella classe Pro Am. Ma la lotta nella classe Am è ancora accesa.

Il duo Simone Atzori e Manuel Menichini, alla guida della 488 Challenge Evo n°251, e altre due squadre del produttore modenese sono ancora in gioco, determinate a dimostrare la supremazia del marchio.

L’agenda del weekend è densa. Ieri si sono svolte due sessioni di prove libere mentre è previsto un terzo turno stamattina. Successivamente, oggi pomeriggio, ci saranno i tre turni di qualifica, culminanti nella gara di due ore di domani alle 12:00.

Nel frattempo, al circuito di Zandvoort, il GT World Challenge Europe sta raggiungendo il suo climax. Anche qui, le Ferrari sono pronte a dominare. Albert Costa e Thierry Vermeulen sono ancora in lizza per il titolo della classe Pro, pilotando la Ferrari 296 GT3 n°69 di Emil Frey Racing.

Un’altra squadra da tenere d’occhio è quella di Konsta Lappalainen e Giacomo Altoè, al volante della 296 GT3 n°14. Inoltre, Sean Hudspeth e Nicola Marinangeli difenderanno i colori di AF Corse nella Silver Cup, con la Ferrari 488 GT3 Evo n°71.

Leggi anche: Ferrari Club Competizioni GT: ultima tappa al Mugello

Il programma di Zandvoort vede una sessione di prove cronometrate oggi, seguita dalla Gara 1 nel pomeriggio. Domani, la qualifica per Gara 2 precederà la gara principale.