Stellantis annuncia 570 nuovi licenziamenti temporanei durante lo sciopero della UAW

Stellantis ha annunciato lunedì il licenziamento temporaneo di altre centinaia di lavoratori. I licenziamenti includono 520 presso il Trenton Engine Complex e in Indiana, dove 50 dipendenti sono stati licenziati dallo stabilimento di Kokomo Casting. L’ultimo giorno di lavoro in entrambi gli stabilimenti è stato il 6 ottobre.

“Come conseguenza dello sciopero della UAW presso il Toledo Assembly Complex (TAC), Stellantis ha un totale di 640 dipendenti rappresentati in licenziamento temporaneo”, ha affermato il gruppo in un comunicato. “Stellantis continua a monitorare da vicino l’impatto dello sciopero della UAW sulle nostre attività produttive.” Una valutazione economica dello sciopero contro le case automobilistiche di Detroit, giunto alla terza settimana con decine di migliaia di dipendenti fuori dai lavori, rileva che la controversia sul lavoro è costata all’industria 5,5 miliardi di dollari.

Nel frattempo, i lavoratori di Stellantis fuori dal quartier generale di Mopar World a Center Line affermano che stanno tenendo duro. GM sta inoltre mettendo in cassa integrazione altri 200 lavoratori, imputando la loro mossa allo sciopero che sta entrando nella quarta settimana e che costerà più di 5,5 miliardi di dollari secondo l’Anderson Economic Group, rendendo questa protesta il più costoso di qualsiasi sciopero automobilistico dal 2000.

Nel frattempo continuano i negoziati tra la UAW e le Big Three dopo che le case automobilistiche hanno evitato di aggiungere ulteriori strutture allo sciopero alla fine della scorsa settimana. Il presidente della UAW Shawn Fain ha detto che il sindacato è pronto ad espandere il suo sciopero venerdì in un grande stabilimento della General Motors in Texas. Ciò è stato evitato nel momento in cui la casa automobilistica ha accettato di aggiungere i suoi stabilimenti di produzione di batterie per veicoli elettrici all’accordo quadro nazionale UAW.

Da quando lo sciopero è iniziato il 15 settembre, Fain ha utilizzato il venerdì per annunciare aggiornamenti sullo sciopero e aggiungere lavoratori al picchetto. Lo scorso venerdì è stata la prima settimana in cui altri membri della UAW non si sono aggiunti allo sciopero dopo che le case automobilistiche hanno compiuto progressi sufficienti nei negoziati. Fain ha anche aggiunto che GM, Ford e Stellantis hanno tutti fatto progressi in termini di salari, adeguamento del costo della vita e tempo per raggiungere lo status di retribuzione piena, anche se ha affermato che c’è ancora del lavoro da fare.