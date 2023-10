Stellantis e Ford: progressi nei colloqui con UAW

Nonostante gli scioperi e le polemiche dagli USA arriva la notizia che la United Auto Workers e le tre case automobilistiche di Detroit, Stellantis, Ford e General Motors stanno facendo progressi verso un accordo. Questo nonostante la contrattazione non convenzionale e controversa di quest’anno, le dichiarazioni e le posizioni pubbliche dei partiti e lo sciopero in corso della UAW. Ricordiamo che venerdì scorso il presidente della UAW Shawn Fain ha annunciato una terza ondata di scioperi, che ora comprende 25.000 lavoratori in 41 stabilimenti Ford Motor, GM e Stellantis.

L’annuncio di Fain è arrivato alla fine di una settimana piena di crescenti tensioni. Ford aveva sospeso la costruzione del suo impianto di produzione di batterie a Marshall, mentre due visite presidenziali avevano intromesso la politica nelle trattative. Come se ciò non bastasse, si sono registrate alcune violenze contro gli scioperanti in diversi siti in tutto il paese.

Entrambe le parti sono diventate molto aggressive nelle loro ultime dichiarazioni pubbliche. L’amministratore delegato della General Motors, Mary Barra, ha dichiarato apertamente che il “piano della leadership della UAW fin dall’inizio è stato quello di trascinare i loro membri in uno sciopero lungo e non necessario per promuovere i propri programmi personali e politici”. La UAW ha ribattuto su X che ” Mary Barra non si è presentata alle trattative questa settimana “.

Nonostante tutto ciò, i partiti non sono così distanti su questioni chiave, in particolare Ford e Stellantis. E l’esame dei progressi compiuti dalle parti fornisce informazioni sul percorso verso un accordo finale. Gli United Auto Workers e i Detroit Three portano prospettive contrastanti sul tavolo delle trattative. I lavoratori del settore automobilistico cercano contratti record che riflettano profitti record e una transizione “giusta ed equa” verso i veicoli elettrici. Le case automobilistiche enfatizzano la competitività e la flessibilità manageriale. Da questi punti di vista, i partiti assumono posizioni specifiche su questioni economiche e non economiche.

Gli analisti stimano che il costo totale delle richieste del sindacato raddoppierebbe il costo medio orario del lavoro delle aziende, che ora si aggira intorno ai 65 dollari, rispetto ai 55 dollari delle case automobilistiche straniere e ai 45-50 dollari l’ora di Tesla. Gli investitori sussultano alla prospettiva di una salita così ripida, temendo che tale generosità riporterebbe le case automobilistiche alla precarietà finanziaria di 15 anni prima.

Ford e Stellantis hanno fatto offerte per ridurre il divario su articoli chiave. Sulla base di ciò che sappiamo, il divario maggiore è tra UAW e GM. Ford si è offerta di aumentare la retribuzione del 20%, ripristinare l’indennità per il costo della vita, ridurre da otto a quattro anni il tempo necessario ai dipendenti per raggiungere il salario massimo, concedere ai lavoratori il diritto di sciopero per la chiusura degli impianti, incrementare i contributi aziendali ai piani a contribuzione definita, concedere ai lavoratori in cassa integrazione due anni di retribuzione con assistenza sanitaria, effettuare investimenti di capitale in tutte le strutture del Nord America, aumentare i pagamenti per la partecipazione agli utili di oltre il 13%, aggiungere una vacanza retribuita (giugno); concedere due settimane di congedo parentale retribuito.

Stellantis si è offerta di aumentare la retribuzione del 20%, prevedere un’indennità per il costo della vita se l’indice dei prezzi al consumo, la misura dell’inflazione adottata dal governo, supera il 3%; eliminare i livelli presso MOPAR (la divisione ricambi, assistenza e assistenza clienti dell’azienda), concedere ai lavoratori il diritto di sciopero per la chiusura degli stabilimenti e imporre moratorie sull’outsourcing, garantire ai lavoratori il diritto di non oltrepassare i picchetti, etc. Vedremo dunque se finalmente nei prossimi giorni si potrà trovare un accordo e se la situazione tornerà alla normalità.