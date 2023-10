Stellantis: grosso aumento delle vendite nel Regno Unito

Stellantis UK ha registrato il suo mese di volume più alto finora quest’anno a settembre, in un mese che ha visto le vendite di automobili aumentare di oltre un terzo (37,8 per cento) e le vendite di furgoni di quasi il 40 per cento (39,1 per cento) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Le vendite di automobili di Stellantis sono aumentate di oltre un terzo a settembre in UK

Secondo gli ultimi dati della Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), il volume delle vendite di automobili Stellantis è aumentato da 23.235 unità nel settembre 2022 a 32.016 unità nel settembre 2023, con una quota di mercato in aumento dal 10,3 per cento all’11,7 per cento. Di queste, le vendite di auto private hanno visto un aumento del volume da 10.509 a 12.998, con una quota di mercato in aumento di 1,5 punti percentuali al 10,6 per cento.

A contribuire a questo successo è stata la Vauxhall Corsa, che a settembre ha raggiunto il primo posto nel suo segmento mantenendo il suo status di supermini più venduta nel Regno Unito, mentre la Corsa Electric continua a essere all’avanguardia come supermini elettrica più venduta nel Regno Unito a settembre.

I marchi di veicoli commerciali leggeri di Stellantis hanno continuato la loro ottima performance di vendita, con le vendite di furgoni del gruppo in aumento da 8.968 a 12.475 e una quota di mercato in aumento di oltre quattro punti percentuali al 30,4 per cento rispetto a settembre 2022. Stellantis continua a guidare il mercato dei veicoli commerciali elettrici elettrici, con una quota di mercato del 52,8 per cento da inizio anno. Vauxhall è il marchio di veicoli commerciali elettrici più venduto nel Regno Unito, con più di un furgone elettrico su tre (35,3 per cento) venduto a settembre.

Maria Grazia Davino, amministratore delegato del gruppo Stellantis UK, ha dichiarato: “Settembre è stato il mese migliore finora quest’anno in termini di volume, ed è positivo che sia la quota di mercato totale che il volume siano aumentati in modo significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Stellantis continua inoltre a guidare il mercato degli e-LCV, con la produzione di piccoli furgoni elettrici di Peugeot, Citroën, Vauxhall e Fiat Professional ora in corso a Ellesmere Port a seguito del nostro investimento di 100 milioni di sterline nello stabilimento”.