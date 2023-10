Ferrari Legacy Tour: l’edizione inaugurale ha reso omaggio a un modello iconico

L’evento inaugurale del Ferrari Legacy Tour, svoltosi il 30 settembre, ha offerto ai partecipanti un tour spettacolare di tre giorni attraverso alcune delle strade più affascinanti d’Italia. Questa iniziativa, mirata agli orgogliosi proprietari di alcune delle creazioni più leggendarie del cavallino rampante, ha avuto come protagonista l’iconica Ferrari F40, considerata da molti il gioiello più entusiasmante mai prodotto dalla casa automobilistica modenese.

Nel panorama automobilistico, la F40 rappresenta una vera e propria pietra miliare. Lanciata nel 1987, questa vettura – che ha visto la luce come la seconda supercar in edizione limitata dopo la 288 GTO – ha saputo catturare l’attenzione grazie alla sua carrozzeria avantgarde realizzata in compositi e allo stile unico e distintivo firmato Pininfarina.

Ferrari Legacy Tour: il 30 settembre si è svolta la prima edizione del raduno

Va anche ricordato che la F40, oltre a essere stata la prima auto di produzione ad oltrepassare la soglia dei 320 km/h, porta l’ultimo tocco di Enzo Ferrari, prima della sua scomparsa nel 1988.

Il tour ha avuto inizio presso l’esclusivo Augustus Hotel & Resort di Forte dei Marmi, con il Mar Tirreno come sfondo e le Alpi Apuane come custodi. Qui, sotto il radioso sole toscano, si sono radunati gli appassionati provenienti da tutto il mondo.

La loro avventura li ha portati attraverso le sinuose strade toscane, da San Miniato fino a Capannori, culminando con un pranzo nel contesto storico di Villa Mansi, abbellita dagli affreschi del maestro del neoclassicismo lucchese Stefano Tofanelli.

Il rombo distintivo delle varie Ferrari F40 presenti hanno risuonato nelle vie di Lucca, concludendo il primo giorno del Legacy Tour a Forte dei Marmi dopo una sosta a Pietrasanta, noto come la “città del marmo”.

Il gran finale presso il Circuito di Fiorano

Il giorno seguente ha visto il gruppo dirigersi verso Maranello. Un luogo intriso della storia di Ferrari, dove passi montani come quelli degli Appennini hanno visto leggende come Ascari e Taruffi pilotare con maestria le vetture Ferrari nelle epiche corse della Mille Miglia.

Concludendo il tour, il convoglio ha fatto sosta presso Tenuta Venturini Baldini (in cui si produce Lambrusco e spumante) per poi dirigersi verso Modena. Il gran finale si è svolto sul circuito storico di Fiorano, luogo sacro dove piloti e collaudatori del marchio di Maranello hanno perfezionato le loro vetture sin dagli anni ‘70.

Il Ferrari Legacy Tour 2023 si è concluso in modo magnifico con una cena di gala presso Esperienza Ferrari, rendendo omaggio non solo alla storica F40 ma anche all’indomabile spirito e alla passione dei suoi proprietari.