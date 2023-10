Stellantis: calano le vendite negli USA nel terzo trimestre 2023

Stellantis ha annunciato i dati di vendita relativi agli Stati Uniti. Il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares ha riportato la vendita di 380.563 veicoli nel terzo trimestre per il 2023. Complessivamente, le vendite totali negli Stati Uniti per il terzo trimestre sono diminuite dell’1 per cento rispetto allo stessoperiodo dell’anno scorso.

“Abbiamo guadagnato terreno durante l’estate e stiamo iniziando a vedere un certo slancio alla fine di questo terzo trimestre”, ha affermato Jeff Kommor, responsabile delle vendite di Stellantis per gli Stati Uniti. “I nostri modelli Jeep 4xe e Pacifica Plug-in Hybrid continuano a offrire prestazioni estremamente elevate. Beh, occupando 1-2-3 punti di vendita tra i veicoli elettrici plug-in nel mercato statunitense, anche i nostri progressi verso il nostro piano Dare Forward 2030 rimangono sulla buona strada con l’introduzione di molti nuovi veicoli elettrici a batteria il prossimo anno, tra cui la nuovissima Fiat 500e, Dodge Charger, Wagoneer S, Ram 1500 REV e Jeep Recon.

Stellantis ha immatricolato 380.563 veicoli nel terzo trimestre 2023 negli Stati Uniti

Per quanto riguarda i singoli marchi di Stellantis, segnaliamo che Chrysler è cresciuta del 96 per cento rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, con la Chrysler Pacifica in crescita del 120 per cento nelle vendite totali negli Stati Uniti nel periodo. Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid è cresciuta del 329 per cento nelle vendite totali negli Stati Uniti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid ha rappresentato il 23 per cento (8.949 unità) delle vendite totali di Pacifica nel terzo trimestre e si colloca al terzo posto negli Stati Uniti tra gli ibridi plug-in più venduti.

Le vendite totali negli Stati Uniti di Jeep Wrangler 4xe e Jeep Grand Cherokee 4xe, lanciate sul mercato nel terzo trimestre del 2022, sono aumentate rispettivamente del 31 per cento e del 2.198 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Jeep Wrangler 4xe rimane il veicolo ibrido plug-in più venduto in America, seguito dal Grand Cherokee 4xe al secondo posto. Jeep Wrangler 4xe ha rappresentato il 42 per cento (17.662 unità) delle vendite totali di Wrangler nel secondo trimestre. Jeep Grand Cherokee 4xe ha rappresentato il 17 per cento (9.722 unità) delle vendite totali di Grand Cherokee nel secondo trimestre. Insomma per il marchio americano di Stellantis sicuramente buoni risultati.

Jeep Grand Cherokee ha registrato un aumento delle vendite totali negli Stati Uniti rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, in crescita del 52 per cento. Il Grand Wagoneer ha aumentato le sue vendite del 22 per cento nelle vendite totali negli Stati Uniti rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.

Le vendite totali negli Stati Uniti del furgone Ram ProMaster sono aumentate del 34 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Inoltre, le vendite totali negli Stati Uniti del canale flotte commerciali del marchio Ram sono aumentate del 19 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Sempre a proposito di Stellantis, segnaliamo anche che la nuovissima Dodge Hornet 2024 è arrivata nelle concessionarie questo trimestre, vendendo 1.753 unità. Importanti novità infine per il marchio Alfa Romeo, la nuovissima Alfa Romeo Tonale 2024 ha venduto 746 unità nel trimestre.