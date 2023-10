Abarth 600: si avvicina il suo momento

Nuova Abarth 600 sarà probabilmente il prossimo modello che vedremo nella gamma della casa automobilistica dello scorpione. Il suo arrivo è stato confermato nelle scorse settimane dal numero uno di Abarth l’amministratore delegato Olivier Francois che ha dichiarato che ipotizzare una 600 dello scorpione è qualcosa di naturale ed ovvio.

Nuova Abarth 600: in un video viene ipotizzato il design esterno ed interno del futuro modello dello scorpione

L’anno di debutto della nuova Abarth 600 dovrebbe essere il 2025. La base di questa auto sarà il nuovo SUV compatto Fiat 600 che come sappiamo verrà prodotto a Tychy in Polonia. Le due auto avranno dunque un design molto simile e saranno differenziate dalla presenza dei tipici elementi di design che caratterizzano tutte le auto di Abarth. Sul web nel frattempo si moltiplicano le ipotesi sullo stile di questo veicolo.

Segnaliamo quest’oggi un video pubblicato dal canale Mahboub1 su YouTube in cui questa auto viene ipotizzata nel suo design esterno ed interno. Questa auto potrebbe avere un assetto ribassato, cerchi di diametro maggiore, un kit estetico appositamente progettato dalla casa automobilistica dello scorpione. Quanto al motore dovrebbe essere lo stesso della normale Fiat 600 elettrica ma ovviamente non possiamo escludere che Abarth trovi un modo per aumentare di qualche cavallo la sua potenza.

Ricordiamo che Abarth ha deciso che lancerà sul mercato solo auto elettriche quindi dopo la Abarth 500e sarà la volta della Abarth 600e. Ancora una volta dunque sarà la gamma di Fiat a fornire materia prima per il lavoro di Abarth. A differenza di quanto si era ipotizzato negli scorsi anni invece Abarth non si occuperà di modificare auto di altri brand del gruppo Stellantis. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito della nuova Abarth 600 e delle altre future auto del brand italiano di Stellantis.