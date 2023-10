Alfa Romeo: +40% a settembre in Italia

Alfa Romeo, il prestigioso marchio italiano del Biscione, ha registrato una forte crescita delle vendite nel mese di settembre 2023, con un aumento del 40 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. Si tratta di un risultato che conferma il buon momento del marchio, che ha beneficiato del lancio di nuovi modelli e della ripresa del mercato automobilistico. Secondo i dati diffusi da Stellantis, il gruppo che controlla Alfa Romeo e altri brand come Fiat, Peugeot e Citroen, Alfa Romeo ha venduto oltre 2.200 auto nel mese di settembre del 2023, registrando dunque una crescita del 40 per cento rispetto a quanto avvenuto nel mese di settembre del 2022.

La crescita di Alfa Romeo è stata sostenuta dal successo dei suoi nuovi modelli, in particolare il SUV Tonale che fin da subito ha dimostrato di essere un veicolo particolarmente gradito dai clienti italiani. Il modello si conferma come il SUV premium di segmento C più venduto nel nostro paese con una quota di mercato del 5,4 per cento. Da inizio anno sono oltre 15 mila le unità di Tonale che sono state vendute in Italia.Molto bene anche la berlina Giulia e il SUV Stelvio, che sono state rinnovate alla fine dello scorso anno e che adesso vantano un design più moderno e alcune novità interessanti. Alfa Romeo ha dichiarato di essere soddisfatta dei risultati ottenuti e di voler continuare a investire nello sviluppo di nuovi modelli e nella transizione verso la mobilità elettrica.

Ricordiamo che il prossimo anno sarà lanciato un nuovo B-SUV erede di MiTo che sarà prodotto in Polonia a Tychy su piattaforma CMP e sarà la prima auto ad avere in gamma anche una versione completamente elettrica. Nel 2025 sarà la volta della nuova generazione di Alfa Romeo Giulia che potrebbe sorprendere con un nuovo look. L’auto sarà solo elettrica e nascerà su piattaforma STLA Large. Avrà anche una versione Quadrifoglio con circa 1.000 cavalli. Nel 2026 sarà la volta della nuova Stelvio e poi nel 2027 di una nuova ammiraglia. Con queste auto dunque le vendite del Biscione dovrebbero continuare a crescere nel corso dei mesi e degli anni.