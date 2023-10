Incidente mortale tra Ferrari, Lamborghini e camper in Sardegna | Video

Un drammatico incidente si è consumato in Sardegna, in occasione di un raduno di supercar. Purtroppo ci hanno rimesso la vita il conducente e il passeggero di una Ferrari Portofino: due cittadini svizzeri arsi dalle fiamme nell’abitacolo della sportiva del “cavallino rampante”. Il bilancio rischiava di essere ancora peggiore.

Nei video che circolano in rete, si vedono diverse auto da sogno mentre affrontano allegramente la strada. Pare che fossero partite dal Forte Village in direzione Mores. Protagonisti della manifestazione, battezzata Sardinia Supercar Experience, equipaggi provenienti da varie nazioni, con auto proprie o a noleggio, come nel caso della Ferrari Portofino.

Scorrendo i fotogrammi, a un certo punto si vedono le rombanti vetture mentre effettuano dei sorpassi, con la riga bianca continua. In occasione di uno di questi, l’incomprensione fra il driver della “rossa” e quello di una Lamborghini Huracán Spyder scatena un contatto e una successiva carambola, che coinvolge anche un incolpevole camper, che si ribalta, per la violenza del contatto. Grazie a Dio gli occupanti si sono salvati, come quelli dell’auto del “toro”.

È andata peggio ai due passeggeri della Ferrari Portofino, per i quali non c’è stato nulla da fare. Lo scontro ha preso forma all’altezza di San Giovanni Suergiu. Agli inquirenti toccherà definire il quadro delle responsabilità, ricostruendo la dinamica dell’incidente, ma penso che ognuno, guardando il filmato, si sia fatto un’idea su come sono andate le cose.

Teatro dei fatti, la statale 195, nella parte meridionale della Sardegna. Purtroppo la festa si è trasformata in tragedia. Di origine indiana i passeggeri della Lamborghini, mentre a bordo del camper c’era una coppia altoatesina. La Ferrari Portofino, subito dopo il contatto, è finita fuori strada, per poi andare a fuoco. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare gli occupanti. I due svizzeri a bordo sono rimasti carbonizzati.

