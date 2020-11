Ferrari 488 Pista sfida una Huracán Performante Spyder e una 911 Turbo S

La rivalità fra Porsche e Ferrari risale agli anni ‘80 quando la casa automobilistica tedesca annunciò la 959 per scontrarsi direttamente con l’iconica F40 del cavallino rampante. La 959 può essere considerata il successore spirituale della moderna Porsche 911 Turbo S. Anche se è arrivata da poco sul mercato, la vettura si è fatta già un nome molto importante nel settore.

Il noto canale YouTube Carwow ha realizzato una drag race che vede protagonista la 911 Turbo S da 650 CV e 800 nm e due delle migliori supercar italiane disponibili ora sul mercato: Ferrari 488 Pista e Lamborghini Huracán Performante Spyder.

Ferrari 488 Pista: la supercar V8 gareggia contro una Lamborghini e una Porsche

In particolare, i tre bolidi si sono scontrati in una drag race nel quarto di miglio, una prova di frenata e una rolling race. La Ferrari 488 Pista ha tanta potenza da vendere in quanto il motore V8 biturbo da 3.9 litri è in grado di sviluppare 720 CV e 770 nm di coppia massima. Tuttavia, la potenza viene scaricata solo sulle ruote posteriori.

La Huracán Performante Spyder, invece, dispone della trazione integrale come la Porsche 911 Turbo S ma non ha potenza a sufficienza per sfruttare al meglio il sistema. Il suo motore V10 da 5.4 litri è un’unità ad aspirazione naturale e produce 640 CV e 600 nm, il che significa che ha bisogno di aumentare di giri per sfruttare al meglio l’intera potenza.

Per scoprire la vincitrice di questo confronto condotto da Carwow, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

