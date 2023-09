Stellantis annuncia cambiamenti nel gruppo dirigente

Stellantis ha annunciato novità importanti per quanto riguarda la composizione del suo organigramma. Il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares ha comunicato oggi i seguenti cambiamenti organizzativi, che saranno effettivi dal 1 ° novembre 2023. Emanuele Cappellano è stato nominato nuovo Chief Operating Officer di Stellantis South America, al posto di Antonio Filosa. In precedenza Cappellano ha svolto il ruolo di Chief Financial Officer per il Sud America per il gruppo automobilistico dal 2017 al 2021 e attualmente ricopre il ruolo di CEO e Direttore della strategia e dello sviluppo aziendale per il Nord America presso il Gruppo Marcolin dall’ottobre 2021.

Cambiamenti importanti per l’organigramma del gruppo Stellantis

Antonio Filosa è stato invece nominato CEO del marchio Jeep, al posto di Christian Meunier che si prenderà una lunga pausa per dedicarsi agli interessi personali. Ashwani Muppasani, attualmente a capo della China National Sales Company da luglio 2022, è nominato Chief Operating Officer di Stellantis India & Asia Pacific, al posto di Carl Smiley che invece ha deciso di dare priorità alla sua vita privata.

Il numero uno di Stellantis, l’amministratore Carlos Tavares ha voluto esprimere il suo sincero ringraziamento a Christian Meunier e Carl Smiley per il loro apporto al gruppo automobilistico e che per loro scelta personale hanno deciso di lasciare per cambiare vita. Inoltre Tavares si è detto convinto che Emanuele Cappellano e Ashwani Muppasani saranno in grado di portare avanti nel migliore dei modi il lavoro svolto fino ad ora dai loro predecessori. Questo vale naturalmente anche per il nuovo numero uno di Jeep Antonio Filosa chiamato anche lui ad affrontare una sfida a dir poco impegnativa.

Insomma cambiamenti importanti per Stellantis che nei prossimi anni vivrà momenti assolutamente impegnativi in vista degli obiettivi prefissati da qui al 2030 come previsto anche dal piano Dare Forward 2030. Ricordiamo tra le altre cose che entro quella data il gruppo punta a vendere il 100 per cento di auto elettriche in Europa e il 50 per cento in Nord America.