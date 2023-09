Stellantis annuncia novità importanti per Alfa Romeo e DS in UK

Oggi sono stati annunciati cambiamenti al management per i ruoli di leadership senior presso Stellantis UK. Jules Tilstone viene nominato amministratore delegato dei marchi Premium – Alfa Romeo e DS Automobiles – in sostituzione di Julie David. A sostituire Jules nel suo attuale ruolo di amministratore delegato di Jeep sarà Kris Cholmondeley, attualmente direttore marketing di Peugeot. A sostituirlo in questo ruolo in Peugeot sarà Max Bailly. Tutte le modifiche entreranno in vigore dal 1 ° novembre.

Jules Tilstone ha oltre 20 anni di esperienza in Stellantis. Ha iniziato la sua carriera presso l’azienda come Direttore Commerciale, passando alla Flotta Nazionale e poi al Marketing per Citroën prima di passare a DS Automobiles con la posizione di Responsabile Marketing Internazionale, Direttore Commerciale Europeo e Amministratore Delegato per il Regno Unito prima di assumere il ruolo di Amministratore Delegato del marchio Jeep all’inizio di quest’anno.

Julie David, amministratore delegato di Premium Brands, andrà in pensione dall’azienda il 31 ottobre 2023. Julie è stata parte integrante del team da quando è entrata nel gennaio 2021, inizialmente come amministratore delegato di Peugeot e successivamente alla guida di Premium Brands. Coglierà l’opportunità di perseguire quello che descrive come il suo “ultimo capitolo” della sua vita professionale, intraprendendo un percorso di carriera alternativo, ma correlato.

Kris Cholmondeley ha iniziato la sua carriera in Peugeot nel 2004. In precedenza, ha ricoperto i ruoli di responsabile della comunicazione – DS Automobiles, responsabile delle vendite aziendali – Citroën e DS e responsabile della strategia di vendita – Citroën e DS e, fino a poco tempo fa, responsabile delle PR per Alfa Romeo e DS Automobiles Marketing.

Max Bailly è entrato in Peugeot nel 2015 e ha ricoperto diversi ruoli nel dipartimento Marketing, tra cui Product Manager, Responsabile delle azioni commerciali, Responsabile del prodotto e dei prezzi e Direttore del marketing ad interim. Ritorna in Peugeot per assumere il ruolo di Direttore Marketing dopo aver supportato l’Amministratore Delegato del Gruppo come Direttore Pianificazione nel corso del 2023. Maria Grazia Davino Group Managing Director, Stellantis UK, ha dichiarato: “Auguro a Jules Tilstone, Kris Cholmondeley e Max Bailly ogni successo nei loro rispettivi nuovi ruoli. Vorrei anche ringraziare Julie per il suo impegno e contributo e augurarle ogni successo per le sue iniziative future.”