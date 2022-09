Stellantis UK ha ricevuto il Silver Award

Stellantis UK è stata orgogliosamente premiata con un Silver Award nell’ambito del Defense Employer Recognition Scheme per i servizi a sostegno delle forze armate. Celebrata in occasione della presentazione dei Silver Awards del Regional Employer Recognition Scheme presso il National Memorial Arboretum, l’iniziativa è dedicata alle organizzazioni che si impegnano, manifestano e sostengono il sostegno alla difesa e alla comunità delle forze armate.

Stellantis premiata nel Regno Unito

Il premio segue la firma di Stellantis UK dell’Armed Forces Covenant nel 2021, promettendo ulteriore sostegno e dedizione nei confronti di coloro che hanno servito il Paese. Membro di Mission Automotive, l’iniziativa Armed Forces Engagement promossa da Mission Motorsport, The Forces’ Motorsport Charity in collaborazione con The Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales, The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) e supportata dal Ministero della Difesa, nello stesso anno Stellantis ha ricevuto l’accreditamento del premio di bronzo.

Da quando ha firmato il Patto lo scorso anno, Stellantis UK ha lanciato una serie di iniziative e servizi diretti a sostenere la comunità delle forze armate, come la formazione gratuita per coloro che hanno lasciato il servizio, veterani e familiari della Stellantis Performance Training Academy.

Stellantis UK ha anche dedicato del tempo all’accoglienza di militari e donne nell’azienda, con rappresentanti che partecipano alle fiere del lavoro, una nuova politica delle risorse umane dedicata ai dipendenti di riserva e il lancio di una rete delle forze armate Stellantis per supportare i veterani e coloro che hanno lasciato il servizio nella loro transizione alla vita civile .

Inoltre, Stellantis UK continua a donare attrezzature tecniche a Mission Motorsport, la Forces’ Motorsport Charity che aiuta il recupero e la riabilitazione di coloro che sono stati colpiti dalle operazioni militari con opportunità attraverso il motorsport e l’industria automobilistica.

Lindsey Thompson, Direttore delle risorse umane, Stellantis UK, ha dichiarato: “Sono incredibilmente orgoglioso di tutti in Stellantis UK coinvolti nel supporto del personale militare, dei veterani e delle forze armate. Ricevere il Silver Award del Defense Employer Recognition Scheme è un grande onore e una testimonianza del duro lavoro che va alla nostra stretta collaborazione con la comunità delle forze armate”.

