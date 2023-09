Maserati MSG Racing annuncia i suoi piloti per la nuova stagione di Formula E

Maserati, il marchio italiano che ha fatto la storia delle corse automobilistiche, sarà protagonista nel campionato di Formula E, la serie dedicata alle monoposto elettriche, anche nella stagione 2023 – 2024. Il team Maserati MSG Racing ha annunciato ufficialmente la propria formazione di piloti per la prossima stagione. Ad affiancare Max Gunther, il pilota tedesco che nella stagione appena conclusa è stato capace di riportare al successo il marchio del Tridente vincendo a Jakarta, ci sarà il debuttante Jehan Daruvala. Il pilota indiano, classe 1998, proviene dalla Formula 2, dove ha corso per tre stagioni con il team Carlin, ottenendo due vittorie e sei podi. Nell’ultima stagione ha corso per il team MP Motorsport.

Maserati MSG Racing: Jehan Daruvala e Maximilian Günther saranno i piloti per la stagione 2023/24 di Formula E

Daruvala ha dichiarato di essere entusiasta di entrare a far parte del team Maserati MSG Racing e di avere l’opportunità di correre in Formula E. “Sono molto grato a Maserati e al team per avermi dato questa possibilità. La Formula E è una categoria molto competitiva e innovativa, che richiede molte abilità e strategia. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team e con Max per prepararmi al meglio per la prossima stagione”.

Gunther ha espresso la sua soddisfazione per la conferma nel team e per l’arrivo del nuovo compagno di squadra. “Sono molto felice di continuare il mio percorso con Maserati MSG Racing e di poter contribuire al successo del marchio in Formula E. Jehan è un pilota molto talentuoso e sono sicuro che insieme faremo una grande coppia. Spero che potremo ottenere dei buoni risultati e divertirci”.

Il team principal del team Maserati MSG Racing, James Rossiter, ha elogiato la scelta dei due piloti e ha sottolineato le ambizioni del team per la prossima stagione. “Siamo molto orgogliosi di avere Max e Jehan come nostri piloti per la stagione 2024. Entrambi hanno dimostrato di avere le qualità necessarie per competere al massimo livello in Formula E. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere come team e di lottare per le posizioni di vertice”.

Maserati è il primo marchio italiano a partecipare alla Formula E, dove ha debuttato nella stagione 2023 con il team Venturi Racing. Il marchio modenese ha una lunga tradizione nelle corse automobilistiche, avendo vinto cinque titoli mondiali costruttori tra il 1957 e il 1961 e numerosi altri trofei in diverse categorie.