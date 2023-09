Stellantis Melfi: oggi importante incontro tra sindacati e Regione

La situazione dello stabilimento Stellantis di Melfi in Basilicata, è al centro di un incontro tra i sindacati e la Regione, previsto per oggi alle 15. L’obiettivo è quello di fare il punto sulle prospettive occupazionali e produttive del polo industriale, che impiega circa 7.000 lavoratori e produce attualmente i modelli Jeep Renegade, Compass e Fiat 500X.

Oggi alle 15 importante incontro sindacati Regione per parlare del futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi

Lo scorso lunedì, i sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore contro il gruppo automobilistico a cui hanno aderito tutte le sigle. I sindacati hanno anche chiesto maggiori investimenti per lo stabilimento, che rischia di perdere competitività rispetto ad altri siti del gruppo Stellantis. La Regione Basilicata ha espresso la sua solidarietà ai lavoratori e ha chiesto un incontro urgente con i vertici di Stellantis, per conoscere i piani industriali del gruppo e le garanzie occupazionali per il sito di Melfi. La Regione ha anche sottolineato l’importanza strategica dello stabilimento per l’economia e lo sviluppo del territorio. L’incontro tra i sindacati e la Regione sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione e cercare delle soluzioni condivise per il futuro dello stabilimento di Melfi, che rappresenta uno dei poli produttivi più importanti del gruppo Stellantis in Europa.

Ricordiamo che Stellantis a proposito del futuro di Melfi ha già annunciato che in quel sito saranno prodotte ben 5 auto. Di queste una dovrebbe essere la nuova Jeep Compass, un’altra sarà una vettura di una casa italiana, molto probabilmente Lancia. Per il resto si parla di due auto di DS Automobiles e di una di Opel che potrebbe essere la nuova Opel Manta. Vedremo dunque cos’altro emergerà dopo l’incontro di oggi a proposito del futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi per i quali i sindacati chiedono maggiori certezze per i loro rappresentati per quello che concerne i prossimi anni.