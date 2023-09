Stellantis vince l’Automotive Business Award 2023

Stellantis ha appena aggiunto un altro trofeo alla sua lista di premi. L’azienda, uno dei maggiori produttori di veicoli al mondo, è risultata vincitrice nella categoria ESG dell’Automotive Business 2023 Award con il progetto SUSTAINera. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri, all’Expo di San Paolo (SP), durante #ABX23 – Automotive Business Experience, un incontro d’affari del settore automobilistico, che ha accolto più di 3.700 persone nell’edizione di quest’anno.

Stellantis premiata nella Categoria ESG con il progetto SUSTAINera, un’iniziativa di economia circolare che mira a prolungare la vita utile di veicoli

L’iniziativa, giunta alla sua 13a edizione, mira a riconoscere aziende, progetti e persone che si sono distinti per innovazione e potenziale impatto positivo sul settore automobilistico e della mobilità. Con SUSTAINera, Stellantis ha presentato, in pratica, come sta costruendo un business sostenibile e redditizio basato sui principi dell’economia circolare.

Stellantis ha lanciato SUSTAINera per parti e accessori, indicando articoli con un risparmio fino all’80% in materiali e al 50% in energia rispetto a parti nuove equivalenti. “Siamo molto orgogliosi di questo risultato, che evidenzia il lavoro estremamente importante di tutto il nostro team nel fornire prodotti e servizi sostenibili, trasparenti e accessibili ai nostri clienti per tutti i marchi di veicoli, garantendo la qualità e preservando l’ambiente riducendo gli sprechi e l’uso. delle risorse del nostro pianeta”, sottolinea il vicepresidente Ricambi e Servizi per il Sudamerica, Paulo Solti.

In totale hanno partecipato al premio più di 290 progetti di aziende provenienti da tutto il Brasile. La scelta dei finalisti è stata effettuata dalla redazione di Automotive Business, che ha selezionato quelli scelti tra i casi pervenuti. I vincitori sono stati scelti dal pubblico, attraverso una votazione online, che si è conclusa con il pubblico di #ABX23 il giorno dell’evento.

SUSTAINera è un’iniziativa che mira a prolungare la vita utile di veicoli e componenti, garantendo la loro durata e restituendo materiali e veicoli a fine vita al ciclo di produzione di nuovi veicoli e prodotti. Si tratta di una strategia basata sulle 4R (riproduzione, riparazione, riutilizzo e riciclo), che formano un ecosistema integrato per gestire la carenza di materiali e la spinta verso l’azzeramento netto delle emissioni di carbonio.

In Brasile, la prima azione di SUSTAINera è stata il lancio, nel 2022, della linea di ricambi rigenerati con 100 componenti già disponibili in mille concessionarie delle reti autorizzate Citroën, Fiat, Jeep e Peugeot, alcuni dei marchi Stellantis nel Paese. Le parti presenti al lancio sono: alternatore, scatola dello sterzo, cambio automatico, motorino di avviamento e turbocompressore. La linea verrà ampliata con l’aggiunta di iniettori e pompe ad alta pressione.