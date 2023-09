Stellantis conferma nuovo modello e piano di investimenti in Brasile

Il presidente di Stellantis per il Sud America, Antonio Filosa, ha incontrato oggi il governatore dello Stato di Rio de Janeiro, Cláudio Castro, per confermare la continuità degli investimenti nel Complesso automobilistico di Porto Real, in un ciclo di contributi che raggiunge i 2 R$ ,5 miliardi entro il 2025. Il presidente di Stellantis ha presentato al governatore e ad altri membri del governo anche la nuova Citroën C3 Aircross, modello che presto inizierà la produzione a Porto Real. L’incontro rafforza l’impegno dell’azienda per lo sviluppo industriale del settore automobilistico a Rio de Janeiro.

Lo stabilimento di Porto Real è una delle unità produttive di Stellantis in Brasile, su un totale di cinque stabilimenti installati in Sud America. Lo stabilimento automobilistico nel sud di Rio de Janeiro riceverà un nuovo ciclo di investimenti di 2,5 miliardi di R$ fino al 2025. è destinato allo sviluppo di nuovi prodotti, alla Ricerca & Sviluppo e all’ammodernamento degli impianti, dei sistemi e delle attrezzature dell’unità industriale.

Stellantis: importante incontro tra Antonio Filosa e il governatore dello Stato di Rio de Janeiro

Di questo totale investito, 330 milioni di R$ sono stati investiti nello sviluppo di una variante della piattaforma CMP, che ha una grande flessibilità ed è adatta per l’uso in modelli di diversi marchi Stellantis, ed è anche compatibile con la motorizzazione termica, ibrida ed elettrica. La piattaforma costituirà la base per la continua innovazione del gruppo e metterà lo Stellantis Automotive Hub di Porto Real nelle condizioni tecniche per produrre veicoli ibridi, adottando la tecnologia Bio-Hybrid recentemente annunciata.

La piattaforma CMP è alla base del progetto C-Cubed, che designa una nuova famiglia di veicoli composta da tre modelli. La prima ad essere lanciata è stata la nuova Citroën C3, pioniera della nuova piattaforma e un successo di vendite, vincitrice di premi come Best National Car (Car Magazine, 2022), Best Urban Car in the World (World Car Awards, 2023), tra gli altri. Il prossimo modello ad essere lanciato sarà la nuova Citroën C3 AirCross, presentata al governatore in questo incontro. La famiglia si completa con un terzo modello che è in fase di sviluppo e rappresenterà un incremento della produzione del Polo nei prossimi anni.

Operativo a Porto Real dal 2001, lo Stellantis Automotive Hub ha ricevuto, dal 2011 fino allo scorso anno, più di 7,6 miliardi di R$ in investimenti e contribuisce all’espansione del settore nella regione, essendo responsabile di 1,7mila posti di lavoro diretti nello stabilimento. L’installazione della linea di produzione di veicoli e motori ha contribuito ad attrarre fornitori, con particolare attenzione alle aziende di ricambi auto e ai fornitori di servizi essenziali per il processo di produzione e a preservare la qualità del lavoro e le condizioni dei dipendenti.

L’anno scorso, lo Stellantis Automotive Hub di Porto Real ha richiesto 3,3 miliardi di R$ in componenti e input per produrre la sua linea di veicoli. Circa il 40% di questa domanda è stata soddisfatta da fornitori situati nello stato di Rio de Janeiro, a dimostrazione dell’impatto positivo e strutturante dell’attività automobilistica sull’economia di Rio de Janeiro. Con una vocazione all’export, lo Stellantis Automotive Hub di Porto Real ha promosso anche l’utilizzo dei porti e degli aeroporti dello Stato per operazioni di esportazione, importazione e sdoganamento di macchinari e attrezzature. Dall’inizio delle sue attività, Polo ha esportato più di 355 mila unità, principalmente nei paesi dell’America Latina. Questa performance ha garantito per la quarta volta quest’anno il Premio per l’Efficienza Logistica del Rio Galeão, oltre a molte altre decorazioni nella storia dell’Hub di Porto Real, come i 15 premi Firjan per il più grande esportatore dallo Stato di Rio de Janeiro al Mercosur.

Oltre a rilanciare l’economia locale, la presenza di Stellantis nel sud di Rio de Janeiro ha un impatto sociale significativo. Istruzione, cultura e benessere sono i tre pilastri su cui si fonda Escola Formare Stellantis. Il progetto è iniziato presso l’unità nel 2008 e ha già formato 10 gruppi di giovani nel corso professionale di Industrial Automotive Operations Assistant. L’obiettivo principale di questo progetto è quello di sviluppare e formare professionalmente i giovani di 17 anni che si trovano in situazioni di vulnerabilità economica e sociale nella regione in cui si trova la fabbrica Stellantis, oltre a contribuire a rafforzare i loro valori morali e sociali. La scuola è il risultato di una partnership tra Stellantis e la Fondazione Iochpe, ed è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e della Cultura.

I dipendenti dello stabilimento Stellantis di Porto Real svolgono un ruolo fondamentale nella formazione di questi giovani, poiché l’azienda ha dato loro spazio affinché possano agire, durante l’orario di lavoro, come educatori volontari per gli studenti. In totale, più di 50 dipendenti svolgono questo compito, sviluppando le proprie competenze e partecipando direttamente a questa importante azione di responsabilità sociale.

La nuova tecnologia di propulsione a motore ibrido Bio-Hybrid, sviluppata in Brasile, combina energia termica flessibile ed elettrificazione. Esistono tre piattaforme che possono essere adottate in modo flessibile attraverso la gamma di marchi e prodotti, costituendo diverse soluzioni accessibili per la transizione verso la mobilità sostenibile. Inoltre, la tecnologia Bio-Hybrid è flessibile nell’applicazione e può essere equipaggiata con diversi modelli prodotti da Stellantis. È compatibile con le linee di produzione dei tre stabilimenti dell’azienda: Betim (MG), Porto Real (RJ) e Goiana (PE). Stellantis si inserisce quindi anche nella strategia di produzione multiregionale.

Lo sviluppo di nuove tecnologie di ibridazione è in linea con il piano strategico a lungo termine di Stellantis, Dare Forward 2030, che prevede la decarbonizzazione dei processi e dei prodotti dell’azienda entro il 2038, con una riduzione del 50% delle emissioni entro il 2030.