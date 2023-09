Stellantis rafforza la propria leadership nel mercato spagnolo dei veicoli commerciali

Un veicolo commerciale su tre immatricolato in Spagna quest’anno appartiene a uno dei marchi Stellantis. Una quota di mercato che dà l’idea della leadership del Gruppo in questa tipologia di automobili, tradizionalmente rivolte alle flotte aziendali e ai liberi professionisti, ma con sempre più clienti privati ​​convinti dallo spazio e dal comfort che offrono alla propria famiglia o a godersi momenti di svago. L’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares chiude il mese di agosto con un totale di 32.202 immatricolazioni di veicoli commerciali, che rappresentano una quota di mercato del 34,2 per cento.

Con 32.202 immatricolazioni nei primi otto mesi dell’anno e una penetrazione del 34,3%, Stellantis guida il mercato spagnolo dei veicoli commerciali

Il successo dei veicoli commerciali Stellantis si basa sulla loro affidabilità e sulla loro capacità di adattarsi alle esigenze di un’ampia varietà di aziende, professionisti e clienti privati, con alternative 100% elettriche nella maggior parte della gamma di modelli dei loro marchi. Opel e Fiat.

Il Gruppo porta tutta la sua esperienza nei veicoli commerciali nella sua strategia di elettrificazione, con versioni elettriche nella maggior parte della sua gamma che offrono diverse opzioni di autonomia e, praticamente, la stessa capacità di carico, carrozzeria, lunghezza, possibilità di trasformazione e prestazioni dei furgoni dotati di combustione interna motori.

In questo mercato emergente, Stellantis raggiunge quest’anno una quota del 52,1 per cento, con 3.153 immatricolazioni. La maggior parte dei veicoli commerciali elettrici venduti in Spagna appartengono a uno dei marchi del Gruppo automobilistico. L’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe non solo vende con successo, ma produce anche veicoli commerciali in Spagna. Nel Centro di Vigo vengono prodotti modelli diventati dei veri e propri riferimenti, come la Citroën Berlingo, la Peugeot Partner e Rifter, l’Opel Combo e la Fiat Doblò, con le relative versioni elettriche.