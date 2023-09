Stellantis: quinta proposta a UAW giunta al sesto giorno di sciopero

Stellantis ha consegnato la prima nuova proposta alla UAW da uno dei Tre di Detroit da quando lo sciopero del sindacato contro le case automobilistiche è iniziato la scorsa settimana. Questo almeno secondo una fonte sindacale a conoscenza della situazione. La fonte ha detto mercoledì che il sindacato sta esaminando la proposta del gruppo ma non ha fornito i dettagli dell’offerta.

Stellantis conferma ufficialmente di aver fatto una quinta proposta a UAW che nel frattempo è giunta al sesto giorno di sciopero

Il portavoce Jodi Tinson ha fornito una dichiarazione della società, affermando che “Stellantis ha ufficialmente approvato ieri una quinta offerta, incentrata sulle questioni aperte del sottocomitato”. Inoltre non ha fornito dettagli. Si prevede che il presidente della United Auto Workers Shawn Fain definirà ulteriori obiettivi di sciopero venerdì se, come ha affermato in un recente aggiornamento, Ford Motor Co., General Motors e Stellantis non riusciranno a fare “progressi sostanziali” verso un “accordo equo” entro quella data.

Nonostante i recenti commenti sulle proposte aziendali attive, il sindacato ha affermato che prima della nuova offerta di Stellantis, proprietaria di Jeep, Ram, Chrysler, Dodge e Fiat, era in attesa di controproposte da tutte e tre le case automobilistiche. Le case automobilistiche avevano avanzato numerose proposte prima del cosiddetto Stand-Up Strike, lanciato giovedì sera negli stabilimenti di Ohio, Michigan e Missouri dopo la scadenza dei contratti.

Il sindacato sta negoziando con tutte e tre le case automobilistiche di Detroit simultaneamente, ma separatamente. La discussione tra GM e il sindacato continua. Le due parti stanno ancora dialogando, ma sarebbero molto distanti su alcune questioni chiave. Non c’è stato alcun ulteriore movimento nell’ultima offerta di GM, fatta il 14 settembre, alla UAW.

L’amministratore delegato di GM Mary Barra ha definito l’offerta un “record” in termini di aumenti salariali e altri benefici. Il sindacato lo ha respinto, secondo quanto riferito, a causa delle continue preoccupazioni circa un aggiustamento del costo della vita, la fine dei livelli e il ripristino della pensione. Quanto a Stellantis si discute dei 370 licenziamenti annunciati in Ohio nelle scorse ore.