UAW: Stellantis “accumula” già pezzi di ricambio a Belvidere

Ieri vi abbiamo riportato alcune voci provenienti dagli Stati Uniti secondo cui il gruppo Stellantis intende trasformare il suo stabilimento di Belvidere in Illinois, la cui produzione è stata sospesa dallo scorso mese di febbraio, in un grande hub di distribuzione in stile Amazon. Dal sindacato UAW però dicono che già adesso il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares ha iniziato ad accumulare componenti in un vicino impianto di Yanfeng.

Stellantis starebbe già testando l’idea di rendere lo stabilimento di Belvidere un mega hub di distribuzione

Ieri la CNBC ha riferito che nelle trattative per il nuovo contratto di lavoro si è parlato anche di un piano per chiudere 10 centri ricambi Mopar e varie sedi di distribuzione, investendo nella modernizzazione, aprendo altre sedi e trasformando lo stabilimento di Belvidere in un “mega hub” logistico. Si sarebbe parlato anche di produrre componenti per batterie nello stabilimento di Belvidere. È un piano che trarrebbe vantaggio dalla posizione strategica di Belvidere e dal facile accesso alle principali vie di trasporto.

Stellantis potrebbe già testare la velocità con cui possono spedire parti verso destinazioni nella regione da Belvidere immagazzinando parti presso Yanfeng, un ex fornitore di interni con un edificio a 775 Logistics Drive, ha affermato il presidente locale della UAW Matt Frantzen. “Con lo stop alla produzione di auto a Belvidere, ci sono molti edifici intorno a quella fabbrica dove non succede nulla, quindi Stellantis ha rilevato l’impianto di Yanfeng”, ha detto Frantzen. “Lo stanno usando per accumulare pezzi di ricambio che normalmente vanno ai depositi di pezzi di ricambio. Durante lo sciopero, continueranno a gestire gli affari fuori da quella struttura per portare gli articoli ai concessionari.”

Stellantis Belvidere

Stellantis ha fermato lo stabilimento di Belvidere alla fine di febbraio, licenziando a tempo indeterminato più di 1.200 lavoratori. Molti di loro sono stati costretti a trasferirsi in altre località o ad accettare il pensionamento anticipato. I fornitori della zona, inclusa Yanfeng, sono stati costretti a licenziare quasi 1.000 lavoratori a causa della chiusura. Da allora, Stellantis ha utilizzato la proprietà dello stabilimento di assemblaggio di Belvidere per immagazzinare migliaia di veicoli prima di distribuirli ai concessionari in tutto il paese. Lo stabilimento di Belvidere è un hub per il trasporto ferroviario di merci che lo rende un luogo conveniente per immagazzinare e spedire i veicoli.

Frantzen sospetta che Stellantis stia accumulando varie parti a Belvidere in modo che possano essere facilmente spedite ai concessionari poiché sono necessarie anche se le operazioni sono ridotte a causa dello sciopero continuo. Frantzen ha anche detto che Stellantis potrebbe aver pensato che immagazzinare le parti nella struttura di Belvidere sarebbe potuto passare inosservato.