Stellantis Belvidere: da domani stop definitivo alla produzione

Stellantis ha annunciato lo scorso dicembre l’intenzione di chiudere a tempo indeterminato lo stabilimento di assemblaggio di Belvidere in Illinois, luogo in cui viene prodotta Jeep Cherokee alla fine di febbraio. Quel momento è ora arrivato. Lo stabilimento, che ha aperto i battenti nel 1965, si trova a ovest di Chicago e impiega 1.350 lavoratori. Tutti hanno ricevuto avvisi di licenziamento poco prima di Natale. Nelle scorse ore Automotive News ha provato a fare chiarezza sul futuro della struttura e dei suoi dipendenti

Stellantis: da domani stop definitivo alla produzione nello stabilimento di Belvidere, futuro incerto per gli oltre 1.200 dipendenti

Il governatore dell’Illinois JB Pritzker ha incontrato i funzionari sindacali locali per discutere la situazione legata alla fabbrica di Stellantis, ma ha le mani legate. Quello che ha fatto per eventualmente aiutare questi dipendenti è la sua firma di un emendamento al Reimagining Electric Vehicles (REV) in Illinois Act. La sua firma ha sostanzialmente ampliato gli incentivi fiscali per le case automobilistiche a venire nello stato per riorganizzare gli impianti di produzione di automobili esistenti per la produzione di veicoli elettrici.

Il REV Act è stato firmato per la prima volta nel novembre 2021 con l’obiettivo finale di avere 1 milione di veicoli elettrici sulle strade e autostrade statali entro il 2030. Il governatore ha spinto affinché la società madre di Jeep, Stellantis trasformasse lo stabilimento di Belvidere in un centro di produzione di veicoli elettrici per almeno un anno ma senza successo finora. I leader sindacali hanno espresso fiducia che gli sforzi di lobbying di Pritzker sarebbero stati ripagati prima del definitivo stop da parte del gruppo automobilistico. Purtroppo non è successo niente per il momento.

L’amministratore delegato di Stellantis negli USA, Mark Stewart, ha dichiarato alla fine dell’anno scorso che la casa automobilistica “sta continuando a esaminare cosa si può fare per riutilizzare quella struttura”. Ha sottolineato che Belvidere rimarrà inattivo, piuttosto che chiuso. Sfortunatamente, ciò non fornisce risposte immediate per coloro che perderanno il lavoro nei prossimi giorni. Il presidente della UAW Local 1268, Kevin Logan, ha dichiarato ad Automotive News che lo stato ha offerto a Stellantis un altro allettante incentivo per quanto riguarda l’impianto. A quanto pare si tratterebbe di una somma molto alta.

La casa automobilistica ha rifiutato di commentare in merito ai negoziati con lo Stato. Come ogni casa automobilistica, Stellantis sta investendo molto in veicoli elettrici e batterie. Mira a lanciare oltre 75 BEV a livello globale entro il 2030 insieme a una catena di fornitura di batterie, che richiederà quattro impianti di batterie in Nord America. Jeep lancerà il suo primo veicolo elettrico puro, il Recon, il prossimo anno.