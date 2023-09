Stellantis potrebbe chiudere 18 strutture nell’ambito dell’accordo con UAW

L’ultima offerta di Stellantis alla United Auto Workers potrebbe portare alla chiusura di 18 strutture ma anche alla riconversione di uno stabilimento di assemblaggio di veicoli inattivo nell’Illinois. Un punto focale del piano è la possibile chiusura di 10 centri di distribuzione e ricambi “Mopar”, sparsi in tutto il paese, per consolidarli nella più grande Amazon come centri di distribuzione, hanno detto alcune persone informate della situazione. La proposta includerebbe un potenziale “Mega Hub” presso lo stabilimento di Belvidere, che il gruppo automobilistico ha lasciato inattivo a tempo indeterminato da febbraio.

Stellantis nella sua ultima offerta all’UAW avrebbe anche proposto di chiudere 18 strutture negli Stati Uniti

Mark Stewart, direttore operativo di Stellantis in Nord America, ha detto sabato che i siti selezionati sono per lo più centri di distribuzione di ricambi aftermarket Mopar che l’azienda sta cercando di modernizzare, ma che non comporteranno riduzioni di posti di lavoro. L’azienda dispone di 20 centri negli Stati Uniti e ce ne sono 10 inclusi nell’elenco dei 18 siti. Stewart ha menzionato anche luoghi sottoutilizzati. Secondo le fonti, questo include il Trenton Engine Complex, che impiega più di 600 lavoratori e il cui edificio nord è già inattivo e utilizzato come magazzino.

“Si tratta di strutture inattive da molto tempo, oppure di centri di distribuzione di ricambi – PDC – ma sono molto più vecchi e dobbiamo modernizzarli, o forse si trovano nella posizione sbagliata”, ha detto Stewart durante una tavola rotonda. “Ora guardiamo alla nostra catena di distribuzione e alla capacità di consegnare le auto ai nostri clienti in modo più efficace e più rapido e dobbiamo fare investimenti in Mopar e quindi in molti casi, non è così.” Non ha senso fare quegli investimenti nel luogo in cui si trovano.”

Inoltre, anche la Tipton Transmission dell’Indiana, dove quasi 300 lavoratori producono trasmissioni a nove velocità che vengono costruite anche nel vicino impianto di trasmissione dell’Indiana nella vicina Kokomo, è nell’elenco. I lavoratori potrebbero trasferirsi. Stellantis potrebbe anche chiudere lo stabilimento inattivo da tempo di Mount Elliott Tool & Die a Detroit.

Stellantis Belvidere

Anche lo stabilimento inattivo della Jeep Cherokee a Belvidere, Illinois, era in quella lista. Stewart ha detto che l’offerta di Stellantis, tuttavia, includeva una “soluzione” non specificata per l’impianto inattivo che era sul tavolo se fosse stato possibile raggiungere un accordo prima che il precedente contratto con la UAW scadesse un minuto prima della mezzanotte di giovedì. La proposta, a quanto pare, era di utilizzare quel sito per un grande hub di distribuzione Mopar.

La UAW ha rifiutato l’offerta prima della scadenza e ha risposto con la propria, che secondo Stewart non era conveniente. Il sindacato e Stellantis hanno ripreso i colloqui lunedì dopo che la UAW si è incontrata con Ford e GM nel fine settimana.