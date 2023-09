Stellantis sarà presente al “Fleet and Mobility Day”

La prima edizione del “Fleet and Mobility Day” per le flotte e la mobilità aziendale si terrà a Meudon, presso l’Hangar Y, il 19 settembre 2023 e per questo incontro Stellantis presenterà le sue ultime novità. Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot saranno sotto i riflettori sia con un’esposizione di veicoli statici che permetteranno di scoprire i modelli nei più piccoli dettagli, sia con test dinamici, tra cui la nuova Jeep Avenger o la nuova Peugeot e-308. Questa sarà anche l’occasione per provare l’ ibrido plug-in DS 4 E-TENSE, Alfa Romeo Tonale PHEV, l’Opel Mokka Electric o la Citroën ë-C4.

Per questo primo incontro dei professionisti della flotta a Meudon il 19 settembre 2023, sette dei marchi Stellantis saranno esposti

“Stellantis è leader nel mercato B2B, con il 35 per cento del mercato VP + LCV, ovvero una vendita su tre. » ricorda Paola Pichierri, Direttore Vendite B2B di Stellantis in Francia “Il cliente, e in particolare il B2B, è al centro di tutta la nostra attenzione a causa delle sue elevate aspettative. Questo spettacolo riservato ai professionisti è essenziale: ci permette di incontrarli attorno ai nostri modelli, ascoltarli e costruire con loro la loro offerta di mobilità di domani. »

Le vendite ai professionisti sono sempre più focalizzate sulla mobilità 100% elettrica. In questo mercato Stellantis ha raggiunto il 31,6 per cento delle vendite a fine agosto, grazie in particolare al successo dell’e-208, della Fiat 500e e dell’ë-C4. Un’offensiva che accelererà con l’arrivo di nuovi modelli. Come le vendite ai privati, Stellantis è leader anche nel settore dei veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato del 40% e addirittura del 48 per cento sui soli veicoli commerciali leggeri elettrici consegnati alle flotte, attraverso Peugeot, Citroën, Opel e Fiat Professional.

Questo salone offrirà anche agli addetti ai lavori la possibilità di provare la Citroën ë-Jumpy Hydrogen, un veicolo complementare alla versione elettrica che risponde alle esigenze di zero emissioni dei clienti con usi più intensivi (un furgone a idrogeno può essere rifornito in 3 minuti e offre un’autonomia di 400 km WLTP).