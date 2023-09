Stellantis aumenta vertiginosamente la produzione ad Atessa

Stellantis Europe Atessa, lo stabilimento che produce i furgoni Fiat Ducato, Peugeot Boxer e Citroën Jumper, ha deciso di incrementare la sua produzione giornaliera per far fronte alla forte domanda di mercato. Per farlo, ha richiesto l’arrivo di personale aggiuntivo proveniente da altri stabilimenti del gruppo, in particolare da Melfi, dove si producono le Jeep Renegade e Compass e le Fiat 500X. Lo ha comunicato la direzione aziendale ai sindacati, che hanno accolto positivamente la notizia.

Stellantis: ad Atessa aumenta la produzione, raggiunto record di 1.200 furgoni prodotti in un giorno

Lo stabilimento di Atessa, che impiega circa 7.000 dipendenti diretti e altrettanti dell’indotto, ha registrato di recente un record di produzione di oltre 1.200 furgoni al giorno, grazie all’incremento del ritmo di lavoro sulle linee di montaggio. Tuttavia, a causa dei problemi legati alla fornitura di componenti, non è stato possibile produrre tutti i furgoni richiesti e prenotati dai clienti. Per questo motivo, l’azienda ha deciso di aumentare ulteriormente la produzione, portandola a 1.180 veicoli al giorno, contro una media precedente di 1.050/1.070.

Per sostenere questo aumento, sarà necessario attingere a personale proveniente da altri impianti, principalmente da Melfi, come ha specificato la direzione aziendale. Si tratta dei cosiddetti “trasfertisti”, ovvero lavoratori che vengono spostati temporaneamente da uno stabilimento all’altro in base alle esigenze produttive. I sindacati hanno chiesto che i trasfertisti siano volontari e che abbiano le stesse condizioni economiche e contrattuali dei lavoratori di Atessa.

Nel frattempo, a Melfi, è stato programmato un incontro cruciale tra l’azienda e i sindacati per definire il piano industriale dello stabilimento, che prevede l’introduzione di quattro nuovi modelli elettrici sulla piattaforma STLA Medium a partire dal 2024. Si tratta di una delle quattro piattaforme annunciate dal CEO di Stellantis Carlos Tavares durante l’assemblea del 15 aprile 2021. In particolare a Melfi andranno quella “medium”, la STLA Medium, che ospiterà modelli di medie dimensioni per i marchi Lancia, Opel e DS. A Atessa, invece, ci si prepara a intensificare la produzione per soddisfare la domanda di mercato crescente, in attesa di nuovi investimenti per la transizione ecologica.