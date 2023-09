Stellantis Melfi: adesione altissima per lo sciopero di oggi

La fabbrica di Stellantis a Melfi, in Basilicata, è stata bloccata da uno sciopero di 8 ore indetto dai sindacati Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb. Lo sciopero, che ha avuto inizio alle 6 di lunedì 18 settembre, ha registrato un’adesione altissima, superiore al 90 per cento nell’indotto, secondo i dati forniti dai sindacati. Per quanto riguarda i dipendenti della fabbrica di Stellantis, l’adesione secondo l’azienda è intorno al 25 per cento. Qui però la produzione secondo i sindacati è totalmente ferma per mancanza di componenti.

Sciopero di 8 ore nello stabilimento Stellantis di Melfi: adesione altissima nell’indotto

La mancanza di componenti ha causato l’arresto della produzione. I sindacati hanno indetto lo sciopero per l’assenza di risposte dell’azienda sulla gestione del lavoro, sulla sicurezza e sui carichi di lavoro, ma anche per richiedere più garanzie sull’occupazione. Lo sciopero è stato proclamato per protestare contro il piano industriale di Stellantis, il gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa, che prevede la riduzione dei turni di lavoro. I sindacati chiedono invece il rilancio della produzione, il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali e l’avvio di nuovi investimenti per la transizione ecologica.

La fabbrica di Melfi è una delle più importanti del gruppo Stellantis in Italia e in Europa. Impiega circa 7.000 dipendenti diretti e altrettanti dell’indotto. Produce circa 1.000 auto al giorno, tra cui i modelli Jeep Compass, Renegade e Fiat 500X. Nel 2025 dovrebbe iniziare la produzione di nuovi modelli elettrici che in totale saranno 5. Tra questi molto probabilmente la nuova Opel Manta, la nuova Lancia Gamma e la nuova Jeep Compass e anche due future auto del marchio francese DS Automobiles. Vedremo dunque che novità arriveranno per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares a proposito del suo stabilimento sito in Basilicata per molto tempo fiore all’occhiello dell’azienda.