Alfa Romeo vuole aumentare la sua notorietà negli USA: in arrivo altre auto di prestigio

Alfa Romeo ha in programma di lanciare una serie di nuove auto nei prossimi anni, ma al momento non ha abbastanza persone che le comprino. Il CEO di Alfa Romeo North America, Larry Dominique, ha ammesso a Carscoops che la notorietà del marchio è ancora troppo bassa, intorno al 50 per cento, rispetto al 90 per cento desiderato. Di conseguenza la casa automobilistica del Biscione pensa che le auto di prestigio, come la nuova 33 Stradale, possano aiutare a correggere questa situazione, motivo per cui sono in arrivo altri modelli speciali a bassa produzione e alto costo.

Anche dagli USA confermano: in arrivo altre auto di prestigio per Alfa Romeo

Dominique dice che non tutti questi progetti saranno retro come la 33, ma sa anche che Alfa Romeo ha un incredibile catalogo di icone che il team di design può usare come ispirazione, quindi è probabile che vedremo altre reinterpretazioni di classiche Alfa, o almeno di elementi stilistici tipici del marchio, nelle future auto limitate. Tra le auto che potrebbero ispirare il biscione in futuro potrebbero esserci la SZ: soprannominata “Il Mostro” per ovvi motivi, questa coupé brutale era basata sulla berlina 75 e costruita da Zagato. Ha dato origine anche a una cabriolet ancora più mostruosa, la RZ. Alfa Romeo riprende già il motivo dei fari distintivi di SZ e RZ nei fari LED della SUV Tonale, ma ci sono sicuramente altre idee da rubare.

Tra le altre auto che potrebbero generare future supercar in edizione limitata si segnalano anche la Carabo, la Tipo 33 da corsa e la 8C Competizione. Tutte vetture di altissimo livello che hanno fatto la storia della casa automobilistica del Biscione. Dunque anche negli Stati Uniti confermano quanto già detto in precedenza dal numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato e dal capo del design Alejandro Mesonero-Romanos. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di queste future fuoriserie dello storico marchio milanese.