Stellantis potrebbe dover affrontare uno sciopero più lungo rispetto a Ford o GM negli USA

Il sindacato United Auto Workers ha lanciato venerdì mattina presto scioperi mirati contro le tre case automobilistiche di Detroit. Le interruzioni colpiscono tre stabilimenti che producono modelli popolari come Ford Bronco, Chevrolet Colorado e Jeep Wrangler. È la prima volta nella storia che l’UAW colpisce tutte e tre le case automobilistiche di Detroit contemporaneamente. Ma anche se gli scioperi sono iniziati nello stesso momento, potrebbero svolgersi in modo molto diverso nei giorni a venire, con Stellantis potenzialmente di fronte a una strada più difficile per raggiungere un accordo rispetto ai suoi rivali Ford Motor e General Motors.

Sciopero più lungo per Stellantis negli USA rispetto a Ford e GM?

Stellantis ha un problema che i suoi rivali locali non hanno. L’azienda, nata all’inizio del 2021 dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e la casa automobilistica francese Peugeot, ha più capacità produttiva in tutto il mondo di quella di cui ha bisogno. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha segnalato che intende chiudere o vendere 18 delle sue strutture statunitensi, comprese fabbriche e depositi di ricambi. Attualmente l’azienda conta un totale di circa 35 stabilimenti e centri di distribuzione di ricambi negli Stati Uniti. Un piano che difficilmente il sindacato accetterà di buon grado.

Questo ovviamente potrebbe causare non pochi problemi con la UAW. È possibile che Stellantis si stia preparando per un lungo sciopero con questo in mente: all’inizio di settembre la società aveva più veicoli nelle scorte dei suoi concessionari statunitensi rispetto a ciascuno dei suoi rivali. Segnaliamo inoltre che Stellantis avrebbe offerto ai suoi lavoratori americani in sciopero una consistente aumento salariale, secondo quanto riportato dal sindacato UAW (United Auto Workers). L’offerta fa parte delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo scaduto il 14 settembre.

Secondo il Detroit News, che cita fonti sindacali, Stellantis avrebbe proposto un aumento salariale del 19,5%. Inoltre, l’azienda avrebbe offerto una protezione contro l’inflazione e un bonus di firma di 8.500 dollari. L’offerta sarebbe superiore a quella avanzata da General Motors e Ford, che hanno proposto un aumento del 17,5% e del 18%, rispettivamente.

Tuttavia, l’offerta di Stellantis sarebbe anche accompagnata da alcune richieste di concessioni da parte dei lavoratori, come la possibilità di aumentare il numero di lavoratori temporanei e di consolidare alcune fabbriche di componenti. Queste richieste sarebbero state criticate dal vicepresidente dell’UAW, Rich Boyer, che le ha definite “concessionarie” e frutto delle preoccupazioni legate alla transizione verso l’elettrificazione.

L’UAW ha indetto venerdì scorso il primo sciopero simultaneo dei tre grandi costruttori automobilistici di Detroit, che ha coinvolto circa 146.000 lavoratori. Lo sciopero ha interrotto la produzione in diverse fabbriche, tra cui quelle che producono modelli popolari come il Ford Bronco, il Jeep Wrangler e il Chevrolet Colorado. Il sindacato ha chiesto aumenti salariali del 40% entro il 2027 e miglioramenti significativi dei benefici per i lavoratori.

Stellantis non ha commentato ufficialmente l’offerta riportata dal sindacato, ma ha dichiarato di essere impegnata a raggiungere un accordo equo e sostenibile con i suoi dipendenti. La società ha anche sottolineato il suo impegno a investire negli Stati Uniti e a creare posti di lavoro nel settore dell’elettrificazione.