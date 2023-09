Ferrari Challenge Trofeo Pirelli: svelati i calendari 2024 delle serie Europe, UK e Japan

La stagione 2024 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli è stata ufficialmente presentata. L’evento ha avuto luogo sul famoso circuito di Spa-Francorchamps e in questo articolo vi riportiamo tutte le informazioni che cercate per i calendari 2024 delle serie Europe, UK e Japan.

Prima di parlare nel dettaglio delle competizioni nazionali, la stagione automobilistica del costruttore modenese inizierà con un preludio a febbraio. Parliamo del Winter Round, un appuntamento imperdibile per gli affezionati, che avrà luogo ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dal 1° al 4 febbraio. Il modernissimo circuito di Yas Marina, inaugurato nel 2009, farà da cornice a questo evento d’apertura, coincidendo con i Ferrari Racing Days.

Ferrari Challenge: a Spa-Francorchamps sono stati rivelati i calendari 2024

Per quanto riguarda il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, i piloti visiteranno sei tra i circuiti più famosi del continente. Le competizioni inizieranno in Italia, sul circuito del Mugello, dal 2 al 5 maggio.

A seguire, i concorrenti si dirigeranno verso l’Ungheria per correre nel nuovo Balaton Park Circuit dal 30 maggio al 2 giugno. Il resto della stagione vedrà gare mozzafiato nei circuiti di Jerez in Spagna (20-23 giugno), Portimão in Portogallo (4-7 luglio), Le Castellet in Francia (25-28 luglio) e concluderà al Nurburgring in Germania (5-8 settembre).

Nella serie britannica di questa emozionante competizione, le tappe si snoderanno attraverso i circuiti storici del Regno Unito. Brands Hatch sarà la prima fermata dal 19 al 21 aprile. Successivamente, i piloti si scontreranno nei circuiti di Oulton Park (10-11 maggio), Snetterton (8-9 giugno), Donington (20-21 luglio) e il tutto culminerà a Silverstone (13-15 settembre), un vero e proprio tempio del motorsport britannico.

Dopo un debutto di successo, la Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan è pronta per la sua seconda stagione. La prima tappa sarà a Suzuka dal 5 al 7 aprile. Seguiranno gare a Fuji, con data ancora da annunciare, e a Sugo (7-9 giugno). Gli appassionati giapponesi di Ferrari potranno poi assistere a una seconda tappa a Suzuka (28-30 giugno), per concludere infine a Okayama dal 23 al 25 agosto.