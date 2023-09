Stellantis: presenza memorabile al Caramulo Motorfestival con Imparato e Tavares

Stellantis è stata presente all’edizione 2023 del Caramulo Motorfestival con tre dei suoi marchi, regalando al pubblico che si è recato nella Serra do Caramulo esperienze uniche a bordo di alcune delle sue vetture sportive, comprese le versioni da competizione. Dopo la sua partecipazione nel 2022, Carlos Tavares ha accettato ancora una volta l’invito a partecipare alla 18a edizione del Caramulo Motorfestival, come “Guest Driver”, a chiara dimostrazione della sua passione per le competizioni motoristiche e del suo sostegno agli emozionanti eventi del campionato portoghese mercato.

Stellantis protagonista al Caramulo Motorfestival: presenti anche il CEO Tavares e il numero uno di Alfa Romeo Imparato

Alfa Romeo è stata ancora una volta sotto i riflettori in occasione della 18esima edizione di quello che è già uno degli eventi più rilevanti dedicati alla celebrazione dell’automobile in Portogallo. Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato di Alfa Romeo e membro esecutivo di Stellantis, anch’egli amante delle corse automobilistiche, ha partecipato all’evento in veste privata come “Pilota Ospite”. “ Questa è la prima volta che partecipo a questa grande celebrazione automobilistica in Portogallo. È stato sensazionale sentire l’emozione e la passione automobilistica così vivide nel pubblico che ha partecipato all’evento. Ho avuto l’opportunità di incontrare partecipanti, tifosi e club del marchio e ho capito quanto sia importante Alfa Romeo per i portoghesi”.

Jean-Philippe Imparato e Carlos Tavares hanno avuto il privilegio unico di affrontare il percorso della rampa a bordo di un‘Alfa Romeo 1900C SS del 1956, che fa parte della prestigiosa collezione del Museu do Caramulo. Questa classica Alfa Romeo, ricca di storia ed eleganza, ha regalato loro un’esperienza davvero nostalgica ed emozionante, aggiungendo un ulteriore livello di fascino alla loro partecipazione all’evento.

Il marchio arese era rappresentato dal duo Giulia e Stelvio Quadrifoglio , oltre che dal nuovo Tonale Plug-In Q4, il primo SUV elettrificato dell’Alfa Romeo, un modello disponibile per molteplici sessioni di co-drive , da disputarsi sulla competitiva Ramp do Caramulo, guidato dal pilota António Araújo Pereira. Grande protagonista nel fine settimana anche la berlina sportiva dell’Alfa Romeo, la Giulia Quadrifoglio, che ha rivestito il ruolo di “Car 0” nelle numerose salite effettuate.

La Nuova Abarth 500e, il primo modello 100% elettrico del marchio di Stellantis, è stata la grande protagonista delle esperienze di co-drive al Caramulo Motorfestival di quest’anno. Dotata di un potente motore elettrico da 155 cavalli, l’Abarth 500e ha deliziato gli appassionati del marchio e i tanti visitatori che hanno avuto modo di provare le forti emozioni a bordo della nuova sportiva dello Scorpione nelle numerose esperienze di co-drive effettuate. A dimostrazione che forti emozioni sono possibili anche a bordo di un’auto 100% elettrica, le elevate capacità dinamiche della Nuova Abarth 500e sono state costantemente accompagnate dall’inconfondibile rombo che da sempre si sente nelle sportive del marchio, ora possibile grazie all’innovativo Abarth Sound Generator.

Pioniere delle competizioni automobilistiche elettrificate, la Opel Corsa Rally Electric è un elemento centrale della prima coppa rally monomarca con auto elettriche. Dotata di un motore elettrico da 100 kW/136 CV, con una coppia di 260 Nm, la Opel Corsa Rally Electric ha fatto il suo debutto sul territorio nazionale nell’ambito della sua partecipazione all’edizione di quest’anno del Caramulo Motorfestival con il gruppo Stellantis.

Con il pilota Bernardo Sousa al volante, la Corsa da rally 100% elettrica è stata garanzia di forti emozioni per chi ha avuto la possibilità di prendere il posto di copilota in cabina. Questo debutto in Portogallo anticipa l’arrivo della Nuova Corsa Elettrica nel nostro Paese, modello che sarà introdotto sul mercato nazionale nel corso del mese di ottobre e che ora può essere ordinato.